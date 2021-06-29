許淑華質疑振興醫院「3天領百瓶疫苗」　北市「沒獨厚」：有發給37家

記者袁茵／台北報導

前國民黨立委丁守中23日自爆，在振興醫院施打了AZ疫苗，因為5月26日被通知屬於第一類施打對象，引發外界熱議。台北市議員許淑華調閱資料發現，北市府5月24日至28日給了振興醫院100瓶疫苗，至少可打1000人，質疑施打對象不單純。對此，台北市衛生局副局長陳正誠表示，沒有特別獨厚振興醫院，北市都有配發給37家醫院疫苗。

台北市政府29日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並針對6月30日開放疫苗預約、萬華龍山寺地下街申請復業、議員爆料北市3天內發100瓶疫苗給振興醫院、與2名台北市民接觸的枋寮確診者確定感染Delta變異株等問題做回應。

針對丁守中接種疫苗爭議，陳正誠29日於記者會中表示，醫院裡面的工作人員，一直是屬於第一類施打對象，醫院工作人員可分為醫事人員跟行政人員，都屬於公費施打對象的優先名單，丁守中是振興醫院提報的行政人員，列名董事，不過董事是否為行政人員，這要行文給中央。

另外，關於許淑華說，北市給了振興醫院100瓶疫苗，陳正誠強調，衛生局5月份配發給北市37家醫院疫苗，沒有獨厚振興醫院，從5月24日到5月28日，衛生局都有配發給北市37家醫院疫苗。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

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