台東首波莫德納7／2預約　第1至6及第8類為主要施打對象

▲▼台東縣長饒慶鈴表示，已經連續20天零確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東至6月30日已持續20天0確診，縣長饒慶鈴召開疫情記者會，說明7月首波疫苗開放對象包括第1至6類、第8類，7月2起提供電話或網路預約施打莫德納疫苗，5月9日前已施打AZ者則可至榮民醫院網站預約施打第2劑。

饒慶鈴在記者會中表示，枋寮果農個案14734確認感染印度Delta變種病毒，台東目前有17位接觸者列為居家隔離，其中16位PCR採檢陰性、1人採檢結果尚未出爐，29日下午中央宣布枋寮果農接觸者皆集中檢疫，因此縣府已協助居隔者入住集中檢疫所。至於中央7月首波撥補13247劑莫德納疫苗，台東將持續開放第1至6類民眾，並新增第8類65至74歲長者（原住民55歲以上）預約；另外5月9日前已施打第1劑AZ疫苗者可預約施打第二劑AZ疫苗。

▲公布7月首波莫德納疫苗施打對象。

饒慶鈴說明，此次疫苗採用電話及網路預約雙軌制，7月2日上午9點開放預約，至7月4日為止。此次第5類增加居家式和社區式長照機構及身障機構照服員與服務對象、文健站照服員、原家中心社工預約施打。第1至5類對象，想在台東市施打者，請到台東馬偕、基督教醫院、聖母醫院網站預約；在台東市以外鄉鎮施打，請以網路(https://wecanhelp.ttpush.app/reservation )或電洽鄉鎮衛生所預約。

▲正氣路及四維路夜市有條件開放。

至於設籍台東65歲以上長者及55歲原住民長者，想在台東市施打者，可網路預約或電洽台東市衛生所及8間市區診所（李惠雄、小太陽、陳明正、豐田、關強、李文正、蔡明宏、尤憲明診所），不在台東市施打者，可網路預約 或電洽15鄉鎮衛生所，卑南鄉另有初鹿診所協助接種；而非設籍台東的長者，請電洽16鄉鎮衛生所預約。

饒慶鈴也表示，感謝台東攤販這段時間的配合，在做好防疫措施的情況下，台東市正氣路觀光夜市與四維夜市經過討論後將於7月1日起有條件恢復營業，縮小規模、僅提供2分之1攤位、禁止邊走邊吃，並請攤商務必自律，做好安全距離、消毒防疫、實聯制及人流管制等，縣府也會協助強化防疫措施。

其他疫情相關詳細資訊請見饒慶鈴臉書（https://www.facebook.com/Taitungaprilyao/ ）或台東縣政府全球資訊網。