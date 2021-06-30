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基進黨批柯文哲「微解封釀大破口」　民眾黨嗆：製造國內分化

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前宣布「微解封」，開放北市的夜市可以恢復營業，但引來基進黨批評，質疑會創造更大的防疫破口。對此，民眾黨發言人蔡峻維反擊，在餓死與病死之間，盡力去得平衡才是「苦民所苦」的父母官該做的，「對台灣基進黨來說，讓人民早點過上正常日子並不重要，他們要的只是窮盡一切力量打擊綠營政敵」。

蔡峻維表示，病毒不會從台灣的土地自己長出來，有錢賺的攤販也不會自己選擇休市，「這一切都是因為中央錯誤政策導致病毒入侵所致」。

「台灣基進作為毫無執政經驗的側翼政黨，用假消息帶風向已經不是第一樁。」蔡峻維呼籲，指揮中心應該對這樣惡意製造國內分化、搗亂防疫與經濟活動的防疫豬隊友開罰，才能遏止歪風。

在餓死與病死之間，盡力去得平衡才是「苦民所苦」的父母官該做的，一個沒有執政經驗的側翼政黨，應該多問多學，不要只會出一張嘴。

蔡峻維指出，根據6月份中央疫情指揮中心所發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，全國暫停營業的11大場所中，並不包含夜市，在6月28日前，全台灣各地已有部分夜市，如高雄的瑞豐夜市恢復營業。

而北市在29日宣布夜市攤商「有條件復業」，當中夜市自治會及業者必須向台北市衛生局、市場處報備相關的防疫措施，進行人流管控、全面外帶、禁止內用，且以「不用脫下口罩就能完成交易」的攤商為主。

蔡峻維批評，對台灣基進黨來說，讓人民早點過上正常日子並不重要，他們要的只是窮盡一切力量打擊綠營政敵，這就是他們存在的意義。

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

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