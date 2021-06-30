民間捐BNT案「時中為難」？　蘇貞昌視察新竹駁斥：以訛傳訛



▲蘇貞昌下午到新竹視察孕婦疫苗施打站，並駁斥「卡疫苗」、「讓陳時中左右為難」的說法。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，為35周以上、已近足月孕婦接種莫德納疫苗。行政院長蘇貞昌與新竹市長林智堅今到場關心孕婦們，同時回應媒體提問「雅各臣結合綠營內新蘇系勢力，阻撓東洋買BNT疫苗」、以及藍營議員指出，「關於民間企業捐贈BNT疫苗案，陳時中夾在院長跟總統之間」等問題。

行政院長蘇貞昌今在新竹市長林智堅介紹下，參訪孕婦專屬的疫苗站，林智堅也介紹市府為準媽媽規劃疫苗施打，包含依據造冊通知準媽媽前來接種疫苗，免預約免排隊，此外孕婦專屬疫苗站也升級，不僅有貼心觀察室，備有觀察胎兒的超音波、胎心音等儀器，還為低血糖的孕婦提供零食，更為跟隨媽媽一起來的大寶準備著色圖、玩具小車車等。

▲▼蘇貞昌也大讚新竹市準媽媽疫苗接種站「配置很高明」，他說，相信準媽媽們都會因為因此而感動。





蘇貞昌也大讚新竹市準媽媽疫苗接種站「配置很高明」，不只硬體、醫療服務完善，就連「小朋友黏媽媽」都考量到了，相信準媽媽們都會因為服務而感動。

根據市府提供數據，設籍、居住或產檢在新竹市的孕婦約有1400位，截至今日上午，新竹市府已為1100多位孕婦接種疫苗，施打率近7成；目前新竹市18歲以上人口36萬人，已達3萬3352人完成接種，18歲以上人口疫苗施打率為9.3%。

新竹市明日將會再收到8400劑疫苗，同時後天（2日）再啟用9座疫苗站，優先協助長輩、孕婦施打疫苗，並持續為一至六類對象提供疫苗接種服務。

因疫情關係，現場僅開放媒體線上提問，有媒體指出，日前有在野黨指控，雅各臣結合綠營內「新蘇系」勢力，出手阻撓東洋買BNT疫苗，以及藍營議員質疑，民間企業捐贈BNT疫苗案，是不是讓陳時中夾在院長跟總統之間？

蘇貞昌表示，買疫苗是很專業，大家都很努力，爭取怎樣從多元管道找到更多、更好的疫苗，關於各種謠言等等，都已經經過正式，指揮中心也好，政府相關單位也好，都已經一再駁斥，不要以訛傳訛。

蘇貞昌也進一步說明「隔離加自主健康管理14+7天、兩次PCR」，他認為，目前台灣怎麼用最好的隔離方式、怎麼樣做篩檢，指揮中心都經過專家會議，有完整詳細的報告，他認為應該以指揮中心正式的報告為主。

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