快訊／鳳山某大樓5人確診　2戶不同樓層「感染途徑曝」

▲高雄市30日防疫記者會，感染途徑應該是電梯 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山一棟大樓造成2戶5人確診，而且2戶分屬不同樓層，彼此間也不相識，怎麼會交叉感染，經過疫調之後，高雄市衛生局認為感染途徑應該是在「電梯」當中。

高雄長庚醫院高雄胸腔內科林孟志教授透露，29日上午10點多接到這棟大樓一名住戶經過檢測之後有陽性反應，所以在中午12點左右就啟動清零計畫，因為這是一棟舊大樓、有7層樓高，確診者住在7樓，新發現個案是住在3樓，雖然原本經過檢測所有住戶就可以回家，但經觀察環境之後發現，在同一棟大樓同一棟僅有同一個電梯可以出入。

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▲高雄市30日防疫記者會，提供清零計畫的決定時間圖 。（圖／高雄市政府提供）

「再者考慮到新冠肺炎的傳染並非只是在空氣傳染，同時如果手上有過細菌污染都可以傳染，所以電梯環境污染這個部分的確是很重要的，因此當下決定要儘速做裁決，所以在很短的時間內，我們組織一個大隊，決定要做環境的清消清空，同時人員也要清空，也要篩檢所有人。」

林孟志也提供照片給大家看，表示這棟大樓環境，電梯只能擠進3到5個人左右，就會比較擁擠，「因為一個在3樓一是在7樓，所以我認為感染途徑應該是是電梯，而且我們也看到了他的整個的環境，真的是很難完全避免。所以我們採取清零計畫。」