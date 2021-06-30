　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／鳳山某大樓5人確診　2戶不同樓層「感染途徑曝」

▲高雄市30日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市30日防疫記者會，感染途徑應該是電梯     。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山一棟大樓造成2戶5人確診，而且2戶分屬不同樓層，彼此間也不相識，怎麼會交叉感染，經過疫調之後，高雄市衛生局認為感染途徑應該是在「電梯」當中。

高雄長庚醫院高雄胸腔內科林孟志教授透露，29日上午10點多接到這棟大樓一名住戶經過檢測之後有陽性反應，所以在中午12點左右就啟動清零計畫，因為這是一棟舊大樓、有7層樓高，確診者住在7樓，新發現個案是住在3樓，雖然原本經過檢測所有住戶就可以回家，但經觀察環境之後發現，在同一棟大樓同一棟僅有同一個電梯可以出入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市30日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市30日防疫記者會，提供清零計畫的決定時間圖 。（圖／高雄市政府提供）

「再者考慮到新冠肺炎的傳染並非只是在空氣傳染，同時如果手上有過細菌污染都可以傳染，所以電梯環境污染這個部分的確是很重要的，因此當下決定要儘速做裁決，所以在很短的時間內，我們組織一個大隊，決定要做環境的清消清空，同時人員也要清空，也要篩檢所有人。」

林孟志也提供照片給大家看，表示這棟大樓環境，電梯只能擠進3到5個人左右，就會比較擁擠，「因為一個在3樓一是在7樓，所以我認為感染途徑應該是是電梯，而且我們也看到了他的整個的環境，真的是很難完全避免。所以我們採取清零計畫。」

ET快訊
台美TIFA對談落幕　將以3大方式擴大新冠疫苗、藥品供應
快訊／長榮載41萬劑莫德納來了　16:46降落桃園機場
三級倒數12天「北捷車廂坐滿」！　他傻：人潮自動解封了嗎
LIVE／41萬劑莫德納疫苗來了　直擊桃機最新現場
桃園1教師確診！跑台北看父母　一家3口都中鏢
台中7歲柔道童解剖相驗　摔人小學長下場曝光
上課直播活春宮！男大生鏡頭前「吻胸激啪」女友　教師氣到硬了
快訊／北市決定順時中　將公布確診疫調足跡
白宮證實「台灣取得疫苗途徑被斷！」　民進黨：真夭壽
快訊／桃園某工廠1員工確診　感染源調查中
快訊／夜市微解封　柯文哲：考慮給「夜市攤商優先打疫苗」
侯友宜：新北疫情穩定往下走　高風險熱區從13區降至9區
快訊／高雄仁武傳播鏈擴大！新公布4人足跡　每天都到這家店
北市耳鼻喉科醫師染疫「7天看200病患」　黃珊珊：趕快出來快
「已取得526萬劑疫苗」　蔡英文下令：擴大並加速疫苗施打
快訊／高雄某大樓5人確診　2戶不同樓層「感染途徑曝」
快訊／被環南攤商婆婆傳染！大遠百櫃姐最後上班日曝光

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送貨延長不敢訂芒果！果農嘆「11籃報銷」放到長黑點：心血變肥料

快訊／長榮載41萬劑莫德納來了　16:46降落桃園機場

三級倒數12天！北捷「下午車廂坐滿」　他傻：人潮自動解封了嗎

被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ卻劑量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤

世新廣播電臺攜手全國廣播　結合跨界資源打造產學新世代

竹市防疫旅館服務戰開打　主廚級便當、消夜、外送、聊天專線...

桃園1教師確診！曾回台北探望父母　一家3口相繼染疫

何謂超前部署？他激推「陳其邁6點示範」：無政治語言，只有果斷行動

指考生確診沒有補考！　教育部長：7／14公布補救方案

與白牌車司機共餐女果農隔7天確診　潘孟安：防堵Delta本週是關鍵

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

送貨延長不敢訂芒果！果農嘆「11籃報銷」放到長黑點：心血變肥料

快訊／長榮載41萬劑莫德納來了　16:46降落桃園機場

三級倒數12天！北捷「下午車廂坐滿」　他傻：人潮自動解封了嗎

被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ卻劑量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤

世新廣播電臺攜手全國廣播　結合跨界資源打造產學新世代

竹市防疫旅館服務戰開打　主廚級便當、消夜、外送、聊天專線...

桃園1教師確診！曾回台北探望父母　一家3口相繼染疫

何謂超前部署？他激推「陳其邁6點示範」：無政治語言，只有果斷行動

指考生確診沒有補考！　教育部長：7／14公布補救方案

與白牌車司機共餐女果農隔7天確診　潘孟安：防堵Delta本週是關鍵

《當男人》陸「票房冠軍」吸9億　台灣7／12解封繼續上

快訊／台美TIFA共識！　擴大疫苗、半導體、電動車合作

大眼貓「Ctrl＋V」頭上生出複製品！　同款萌臉直盯奴才

心愛逗貓棒壞掉！　小貓氣噗噗「炸成臭鼬」步步逼近媽

台美TIFA對談落幕　將以3大方式擴大新冠疫苗、藥品供應

送貨延長不敢訂芒果！果農嘆「11籃報銷」放到長黑點：心血變肥料

快訊／長榮載41萬劑莫德納來了　16:46降落桃園機場

床上「灰黑色生物」趴睡媽困惑求助　網笑翻：大～老鼠無誤

刺網「實名制」7月1日上路　流失未依規定通報者最高罰15萬

快訊／永和87歲無慢性病婦打AZ　出現意識模糊「第10天猝死」

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

712能解封？陳時中給答案了

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

屏東群聚擴大「累計15人」司機共餐者確診

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字

獨／整棟PCR+隔離！高市府祭鐵腕封樓原因曝

更多熱門

相關新聞

即／桃園某工廠1員工確診　鄭文燦：感染源調查中

即／桃園某工廠1員工確診　鄭文燦：感染源調查中

中央流行疫情指揮中心30日宣布，新增55例本土病例，另有5例死亡案例，而桃園部分，則新增5例。對此，桃園市長鄭文燦也在下午的疫情說明記者會中表示，其中一例個案為某工廠快篩後呈陽性，最後到醫院進行PCR採檢後確定染疫，而其感染源仍在調查中。

即／一張圖看懂「台南群聚8確診」圍堵大作戰

即／一張圖看懂「台南群聚8確診」圍堵大作戰

即／高雄仁武傳播鏈擴大！新增4人足跡曝　

即／高雄仁武傳播鏈擴大！新增4人足跡曝　

照顧確診者不敢回家　柯文哲：警消醫護可住38家旅館每天補助1600

照顧確診者不敢回家　柯文哲：警消醫護可住38家旅館每天補助1600

關鍵字：

新冠肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄仁武家族群聚鳳山大樓住戶

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／今增55例本土、5例死亡

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

台中7歲柔道童　住院70天不治

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面