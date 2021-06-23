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新竹81歲獨居婦打完AZ隔日失聯　破門驚見「沙發上斷氣」

▲新竹市、長者、疫苗、AZ。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹地區累積發生五起施打疫苗後猝死案例。（示意圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名81歲獨居鍾姓老婦人，17日前往接種AZ疫苗，未料隔日早上竟被發現死在沙發上，馮婦的家人得知長輩死訊後無法接受，全案由檢察官率法醫解剖釐清死因中。這也是新竹地區第五起打完疫苗後猝逝的案例，市府說，將協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。

據了解，馮婦平日身體硬朗，一人獨居，每日都會與鄰居聊天、串門子，相當活耀，日前因收到里長發放的疫苗接種通知單，17日在女兒及孫女陪同下前往疫苗施打站注射。

隔天早上，鄰居發現馮婦沒有出門，打了電話也沒接，每天前往照顧她的社工也聯繫不到她，後來由消防人員破門，才發現馮婦坐在沙發上已氣絕多時。

馮婦雖患有高血壓、糖尿病史，但家人認為她身體健康情形不錯，對於死亡一事無法接受，檢方21日已會同法醫解剖釐清死因，至於死因是否與疫苗有直接關係，將待化驗結果報告出爐才能確定。

市府表示，81歲獨居鍾姓婦17日在家人陪同下進行疫苗接種，18日由家屬發現長輩於家中失去意識，送醫後不治，目前檢方已在家屬同意後進行相驗。後續，若家屬需要，市府將協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。

新竹地區首例死亡個案為新竹市一名97歲的長者於14日前往接種AZ疫苗，15日開始出現不適，16日宣告不治；第二例則是新竹縣竹東鎮97歲范姓老婦人，她16日上午9時前往竹東衛生所接種疫苗後，在接近中午時突然失去意識昏迷；第三例為新竹市83歲張姓老翁，14日前往施打站施接種疫苗，15日身體不適死亡；第四例為竹東95歲王姓老翁，16日施打疫苗，17日陷入昏迷，20日宣告不治；第五例則為獨居的鍾姓婦人。

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