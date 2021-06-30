快訊／柯文哲委託3醫院「幫批發市場萬人PCR」　拚2天完成、週六發報告

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲28日宣布，要幫農產、漁產、畜產、花卉四大公司，以及環南市場於7月1日、7月2日進行大規模篩檢，7月3日為備用篩檢日，人數共達1萬3590人。柯文哲30日表示，7月1日、7月2日要實施批發市場大規模PCR，希望在7月3日就能發報告。

台北市政府30日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市首日開放72歲以上長者網路預約打疫苗狀況、資深媒體人周玉蔻批柯文哲隱匿北農染疫、板橋大遠百群聚源頭來自北市批發市場、北市商圈流傳有公文建議店家更換張貼台北通QRcode、禾馨醫師在臉書稱「小禾馨民權」可以施打新冠疫苗等疫苗做回應。

柯文哲表示，7月1日、7月2日要實施批發市場大規模PCR，這次拜託3個醫療團體，亞東醫院負責環南市場，北榮負責濱江市場，聯合醫院負責萬大，算一算可篩檢1.1萬，希望能在7月1日、7月2日做完，7月3日發報告。

柯文哲指出，PCR無法當天就發報告，大家做完就可以離開，事後才發報告，將來會作為進出批發市場的管制條件，有在大型批發市場作業的人都要做PCR。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）