快過秒殺！預約殘劑名單曝亮點　50網友手刀：0秒送單才有機會

▲竹北衛生所26日早上8點開放殘劑線上預約，不到1秒鐘，50名額瞬間秒殺。（圖／翻攝臉書竹北衛生所，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北衛生所26日上午開放疫苗殘劑線上預約，25日才公告訊息，讓準備上線搶殘劑的網友們磨刀霍霍，果然，26日上午8點準時開放，不到「1秒鐘」，50位殘劑名額瞬間爆滿，完全符合傳說中的「秒殺」。

有網友哀嚎，竹北衛生所公告26日上午8點開放殘劑線上預約，結果自己8點上線竟然發現已經額滿，瞬間黑人問號，懷疑衛生所是否有黑箱作業。

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竹北衛生所為了消除民眾疑慮，並證明疫苗殘劑預約完全「公平、公正、公開」，隨後也在粉專上公布50位開搶名單，包含：報名序號、時間、IP位置、身分、姓名、性別以及出生年月日。

▲昨日上午CDC公布疫苗殘劑可開放預約後，新竹縣府並未針對殘劑部分表示意見及作法。

▲竹北衛生所25日率先於網路公布開放疫苗殘劑預約。

有許多網友給予竹北衛生所這種公開透明的方式鼓勵，但仍有網友因搶不到殘劑暴怒，衛生所小編也暴氣反擊「請相信我，我們的神手努力中，盡可能有較多的殘劑供應給各位，如果還有不理性的發文，殘劑預約候補會隨時取消，在這裡懇求願意當我小幫手的朋友們，能夠幫我回覆其他好朋友的發問，要我精省的抽藥，又要回覆問題會不會太為難我了，加上有些問題根本連神都無法回答」。

從公布名單可發現，前50位成功搶到疫苗殘劑的網友，都是在「06-26 08：00」上線開搶，也就是說在網路系統開放後，還不到1秒的時間就要完成，「快手」程度簡直不可思議，爭搶線上疫苗殘劑的激烈程度，完全不輸搶五月天、張惠妹等一級天王天后演唱會門票，真的是實實在在的「秒殺」。

▲竹北衛生所說明，50位排隊民眾並非立刻可施打，仍須等候通知，且等候時間不定。

▲從衛生所公布的名單發現，50名成功預約的網友清一色都是「06-26 08：00」預約成功。

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