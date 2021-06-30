快訊／台北12區最新確診數分布出爐　「北投區+4」本周目前最多

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日宣布新增55例本土病例，北市佔22例；另外新增5人死亡。台北市府下午公布最新12行政區確診數分布，從6月27日起至今，北市8人染疫，其中又以北投區4人最多。

台北市政府30日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持。柯文哲指出，北投區4例都是家戶感染，他發現，最近北市主力感染是家戶內感染 ，如果要案例減少，家戶一定要有更好的控制。

根據北市府統計依照發病日統計確診數據，從6月27日起至今，松山區0例；信義區0例；大安區0例；中山區1例；中正區0例；大同區1例；萬華區1例；文山區0例；南港區1例；內湖區0例；士林區0例；北投區4例；總計8例。

至於6月20日至6月26日間的確診分布則為，松山區5例；信義區10例；大安區8例；中山區12例；中正區12例；大同區6例；萬華區52例；文山區13例；南港區5例；內湖區3例；士林區17例；北投區6例；總計149例。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為55例本土及1例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，截至目前國內累計1,347,513例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,331,329例排除)，其中14,804例確診。

自2020年起累計 648例COVID-19死亡病例，其中640例本土，個案居住縣市分布為新北市329例、台北市246例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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