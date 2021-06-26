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寧選三色豆！苗栗移工便當2主菜曝光　他哀怨：連吃3周快便秘

▲寧選三色豆！曾玟學PO苗栗移工便當　驚爆：有人吃3周快便秘。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲曾玟學在臉書PO出一張移工便當照，呼籲企業與政府善待移工。（圖／翻攝曾玟學臉書，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣議員曾玟學多次揭露竹南科學園區部分企業對於移工管理不當問題，包括擅自打包私人物品、宿舍遷移、空間擁擠及飲食等爭議，甚至因此被登上國際媒體，昨天他再次於臉書PO文一張「移工便當照」說，「把這份餐跟三色豆便當放在一起，我甚至會選擇吃三色豆便當」，希望縣府能確實督導雇主與仲介落實指引規範，善待外籍員工。

曾玟學說本次苗栗移工宿舍事件，不只登上國際媒體、菲律賓在地新聞台，菲律賓駐台代表處與越南在台辦事處也都前往苗栗關心。從擅自打包私人物品、宿舍遷移到空間擁擠、飲食等爭議，都是調整管理方式即可避免的，幾次的事件許多台灣人看到都難以接受，我想這不該是我們對待外國朋友的方式。

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▲寧選三色豆！曾玟學PO苗栗移工便當　驚爆：有人吃3周快便秘。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲便當中一大格白飯、一顆帶殼水煮蛋以及一隻滷棒棒腿，引起網友討論。

在嚴峻的疫情考驗下，台灣收到了許多國家的幫忙，若我們自詡為民主自由陣線的一員，便不能漠視勞動者因為國籍不同而受到的差別待遇。因為苗栗縣政府持續限制的外出禁令，原本自理的早餐必須改由仲介提供，每餐伙食都是要發照片給縣府備查的，但這內容的確有改善空間，把這份餐跟三色豆便當放在一起，我甚至會選擇吃三色豆便當。

曾玟學說，移工並非要求多高檔的菜色或環境，只是希望別被當成物品和用後即丟的勞動力對待。外籍移工填補了許多產業與照護需求的缺口，是支撐台灣社會持續運作重要的一份子。政府如果連移工們最基本的權益都無法保障，要如何讓人民相信所有勞動者能得到完善照顧。

曾玟學認為，外籍移工填補了許多產業與照護需求的缺口，是支撐台灣社會持續運作重要的一份子，政府若連移工們最基本的權益都無法保障，要如何讓人民相信所有勞動者能得到完善照顧。同時向縣府喊話，要確實督導雇主與仲介落實指引規範，並善待他們的外籍員工。

貼文引起許多網友回應，痛批「真的太超過了吧」、「如果這是幫移工準備的便當菜色這看了我真是無法接受！離鄉背景已經夠無奈了還要被如此對待……待人之道不該是如此。」、「真的很誇張，外勞不是人哦，這種便當還給外勞吃，仲介要不要出來解釋一下，真的太誇張了」。

但也有網友表示不同意見「有時不是你們想的那樣，我們有在包便當，外勞自己要求便當只要飯跟魚或肉，加一顆荷包蛋或水煮蛋，我們煮的菜不合他們的口味。」

曾玟學也回應，「或許有人覺得ok喜歡，但有非常多不喜歡這樣便當的人跟我反應，至少就有數十位移工私訊跟我們反應希望改善。說他們需要蔬菜水果，這個樣子從隔離開始吃了三週都快便秘了。因為現在徐耀昌縣長下禁令限制移工不准外出，也不讓他們定外送，只能吃統一準備的食物，這才是食物問題的主要因素。」曾玟學也說，已建議勞青處如果沒要解除自由禁令，那不如開放大家訂外送，反正也不能出門，不喜歡準備的食物可以自己定減少爭議。

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