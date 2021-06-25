菜刀斷喉殺祖母「幫她解脫」！逆孫自首仍遭聲押　2關鍵曝光

記者陳凱力／新竹報導

新竹芎林葉姓男子疑似因不耐照顧老祖母，竟趁著祖母午睡時，以菜刀將祖母頸動脈、氣管切斷，87歲祖母當場慘死。檢方25日上午進行偵查庭，認為葉男殺害直系尊親屬，罪嫌重大，向法院聲請羈押。

▲葉男說想幫祖母解脫很久了，24日幫祖母餵完飯、擦完澡，終於下定決定動手。（圖／記者陳凱力翻攝）

葉男表示，24日上午依照日常，幫祖母餵飯、擦澡，之後照顧祖母午睡，之後突然覺得87歲的祖母這樣活著很痛苦，才忍痛幫祖母解脫；葉男趁祖母熟睡之時，先以枕頭將她悶暈，擔心祖母沒死透，又拿出菜刀對著祖母的脖子狠砍數刀，確認祖母斷氣後，才拿出手機打電話向警方自首「我殺了阿婆，請警方來處理」。

事實上，葉男15日才透過線上申請祖母的長照服務，包含喘息服務、居家照顧及交通接送等，22日已評估通過，最慢1週內可以派員前往，沒想到24日就發生悲劇。

警方抵達現場時葉男一言不發，安靜的配合上銬，葉男的媽媽趕到現場則崩潰大哭，不斷哭喊「為什麼要這樣」，葉男則說「我真的受不了了」。

據了解，葉男患有思覺失調症，且符合「自首」減刑原則，但葉男卻坦承「想幫祖母解脫很久了」、「照顧祖母很累」…皆顯示已預謀已久，檢方認為葉男殘忍殺害直系尊親屬，罪刑重大、天理難容，將朝刑法272條中「對於直系血親尊親屬，犯前條之罪者，加重其刑至二分之一」方向偵辦。

上午檢方進行偵查庭，考量葉男罪刑重大、手段殘忍，所犯為5年以上重罪，客觀上有逃亡之虞，聲請羈押（沒禁見）。

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