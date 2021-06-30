崑大流音學程線上畢展名師力挺 　「把20歲寫成一首歌」熱鬧開唱

▲崑山科技大學視訊系畢展主題「把20歲寫成一首歌」，轉為在Street Voice與Youtube平台線上發表，音樂新鮮人旺盛的創作活力獲得業界不少好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視訊系開設「流行音樂跨影音創作學分學程」（流音學程），邀請金曲獎、金音獎、金鼎獎、金馬獎、金鐘獎等業界名師蒞校授課，第2屆6月學成畢業，因疫情影響畢業創作主題「把20歲寫成一首歌」，轉為在Street Voice與Youtube平台線上發表，音樂新鮮人旺盛的創作活力獲得業界不少好評。

流音學程師資含金量驚人，授課陣容除了金曲歌王謝銘祐及經紀人林芳瑜之外，還有金曲客語創作才女黃珮舒、金曲新人楊士弘、金曲製作人陳建騏、黃中岳老師、金曲作詞人陳宏宇、金曲錄音師黃浩倫、楊敏奇、張耘之、角頭唱片教父張四十三、金鐘廣播主持人袁永興、陳弘樹老師、金鼎獎得主梁啟慧與金馬獎視覺特效得主郭憲聰、嚴振欽、黑膠達人茅人杰老師等人，負責擔任專業課程與講座教師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，更邀請到五月天御用FREES創意總監馮建彰、李勝文老師、知名導演瞿友寧、林孝謙、徐東翔、好多音樂經紀總監IVY老師、荒島唱片負責人鄭景鴻、留聲跡藝文工坊總監呂頌恩、資深聲優蕭正偉，資深導播何懷嵩等人開設專業工作坊，這些重量級的授課師資豐富了流音學程兩年的精彩歷程。

流音學程畢業製作以實務創作為主，針對詞曲創作、錄音混音工程、單曲編曲製作、MV攝製、影視配樂、音樂展演策展及表演音響設計等方面進行提案，並於疫情前在視訊系攝影棚舉行「畢業總審」，總審老師包含三金得主曹源峰老師，他也擔任學程主持人，另外還有知名音樂人陳弘樹老師、陳宏宇老師等。

總審當天，同學們致力將課程所學發揮地淋漓盡致並正式演出，彰顯畢展主題「把20歲寫成一首歌」，總計同學共發表了12組創作詞曲或MV，包含〈Imaginary land〉、〈Night〉、〈We Wiil Be Fine〉、〈解散〉、〈你是不是也想過放棄一切〉、〈万捌鎂 - 道路盡頭的光〉、〈雲之亂波眾 - 亡命惡徒〉、〈Bad Trip〉、〈Stage〉、〈Can I Kiss You〉、〈宇宙無敵霹靂美麗的姊姊〉、〈聲音遊樂園〉等成品，無論是原創性、專業度、市場性等，不僅獲得總審老師們嚴格的指正建議，也有溫暖的讚美。

陳弘樹老師對於莊承諺〈亡命惡徒〉中式曲風的饒舌音樂風格感到驚艷，他建議學生要與「饒舌歌手做自己」的普遍現象有所區別，重新塑造適合自己的形象定位 ; 陳宏宇老師則對〈你是不是也想過放棄一切〉表達意見，認為「這首歌充分展現了青春洋溢的氣息，可惜卻把副歌當高潮，假如可以改正這個缺失，這個表演是非常具有可聽可看性的！」他也特別表示喜歡主唱吳境倫的造型；曹源峰老師則提到〈We Wiil Be Fine〉的主唱翁晨軒唱功進步很多，肯定他在聲音與表演上的持續努力，而「万捌鎂」樂團則充分展現了熟練精準的舞台表演技巧與魅力，值得各組觀摩學習。



視訊系胡佩芸主任感謝校方十分肯定流音學程，四年來無論在錄音室與攝影棚音響、燈光的採購，都給予最充沛的支持，期望畢業同學有了紮實的課程學習，透過赴業界實習與實戰經驗，在金獎師資實務教學指導下，都能達成學習目標，並感謝文化部四年來對學程執行成果高額補助的肯定，期許學子與作品都能成為產業界亮眼的生力軍。

畢展總召施捷森同學說，辦展真的不是件容易的事情，尤其是在疫情期間，原本萬事俱備的實體計畫突然無法付諸執行難免有些失落，但還是很感謝所有同學在線上依然能展現豐沛的創作成果。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色