崑大時尚學程郭佳瑜國際競賽奪冠王　打造就業最佳履歷

▲崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程應屆畢業生郭佳瑜，在國際國際競賽奪冠王，表現相當卓越，該校也將在畢業之際頒發傑出專業榮譽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程應屆畢業生郭佳瑜，在校期間多次參與各項國際美業競賽，屢戰屢勝，做事要求完美的她將時尚專長在賽事中發揮發揮地淋漓盡致，大學４年來共累積5座美業競賽冠軍獎盃及多類獎項，還有多張乙級專業證照，表現相當卓越，該校也將在畢業之際頒發傑出專業榮譽獎。

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崑大時尚學程郭佳瑜自小便擁有美感天賦，平時興趣就是看彩妝教學影片，跟著影片勤加練習，不放棄任何學習機會，也因此累積許多彩妝繪畫實力。原想從事設計行業的她，誤打誤撞進入高職美容美髮科，也漸漸透過課程對時尚產業產生極大熱忱，高中畢業之際評估各校資源後，選擇進入時尚學程。

郭佳瑜對於生涯目標明確且學習態度積極，但原本並沒有打算參與競賽，直到系上的陳怡君老師發現她的天賦，說服她至少試著參與一場競賽，也積極帶著她報名。郭佳瑜表示，既然決定報名參賽，就會將事前準備做到最好，要求甚高且追求完美的她，經常反覆檢視與修改，常常截止前一刻才將作品交出，非常謹慎。

郭佳瑜原本抱著「只報名一次就好」的心態參賽，沒想到卻意外地打開了她的常勝軍之路，陸續榮獲2017年第一屆國際金台灣盃美容美髮甲商品設計技藝競賽優等；2018泛亞國際盃美容美髮競賽大會國際頂尖婚紗攝影作品創意B組殿軍、特效造型真人現場組佳作、創意晚宴化妝現場組佳作；2018第十八屆亞洲創意美容美髮盃暨SPC國手選拔賽人像美學素描項目冠軍、創意化妝設計圖項目冠軍；2018年第十四屆台灣盃全國美容美髮美甲美睫技術競賽暨模特兒大賽素描彩妝設計組冠軍；TCIPTA 2018年第二屆全國形象美學創意設計競賽郭佳瑜獲得「創意美學花布設計」冠軍；2019第十屆S.E.A韓國遠東國際美容大賽會晚宴彩妝紙圖項目冠軍，戰果相當豐碩！

除了積極參賽，郭佳瑜在大學期間亦擔任學生會與系學會的幹部，能力出眾的她時常在課堂中擔任小老師指導同學，班導陳姿君老師額外開設的彩妝教學課程也積極參與，更進一步考取會議展覽行銷管理規劃師、國際禮儀公共關係規劃師、企業電子化助理規劃師、電子商務概論等多張乙級證照，跨域學習，使自己出路有更多的可能性。



郭佳瑜表示，大學期間很幸運遇到陳怡君老師能看見她的能力並給予鼓勵，她也認為遇到挑戰不要多想，起身去解決才是答案。她也勉勵學弟妹：「有能力就大方展現自己，不用害怕別人的目光，每一次的學習和參賽經驗，都是自己努力得來的成果。做就對了！」畢業後她也將往影視業的彩妝造型師和特效彩妝師之路邁進，前景看好。

負離子吹髮同時護髮

