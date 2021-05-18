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A+文資創意季公布評選　崑大空設系榮獲空設類銀獎

▲「A+文資創意季」，崑山科技大學空間設計系作品「致凝望─存在的七盞治癒明燈」、「在水一方─海濱媽祖信仰中心」，分別榮獲空間設計類銀獎、文資新秀特別獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「A+文資創意季」，崑山科技大學空間設計系作品「致凝望─存在的七盞治癒明燈」、「在水一方─海濱媽祖信仰中心」，分別榮獲空間設計類銀獎、文資新秀特別獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「A+文資創意季」自2010年舉辦以來已辦理12屆，歷年累積全國47所以上設計校院、超過百萬人次參與，崑山科技大學空間設計系作品「致凝望─存在的七盞治癒明燈」、「在水一方─海濱媽祖信仰中心」，分別榮獲空間設計類銀獎、文資新秀特別獎，在得獎率僅1.6％的激烈競爭下，相當不容易。

▲「A+文資創意季」，崑山科技大學空間設計系作品「致凝望─存在的七盞治癒明燈」、「在水一方─海濱媽祖信仰中心」，分別榮獲空間設計類銀獎、文資新秀特別獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2021年A+文資創意季共有7項競賽類別，吸引1790件作品參加，遴選470件作品入圍，入圍率僅26％，最後選出29件得獎作品，得獎比率只有約1.6％，戰況激烈且具十足競爭力之設計競賽，總獎金高達128萬元。崑大創媒學院區主題以「浮城」為題，展出各項優秀作品，空設系則發表許多關心社會議題、文資創意、資產保留等環境空間相關設計作品，以及執行USR大學社會責任的成果展出，學生實力不亞於業界。

崑大空設系主任張郁靂指出，疫情越顯嚴峻的當下，2021A+文資創意季是今年度國內唯二實體展出的大型設計展，崑大創媒學院能參展進而得獎，是非常珍貴的參賽經驗。陳佾霆同學的作品「致凝望─存在的七盞治癒明燈」，以一種具有信仰性的文本，聖經創世紀中上帝所宣告的七天造物轉為一種信仰儀式的空間化，將患者成為新竹人能逃離都市喧囂40分鐘的七盞治癒明燈，一致獲得評審的好評，拿下空間設計類別銀獎。

▲「A+文資創意季」，崑山科技大學空間設計系作品「致凝望─存在的七盞治癒明燈」、「在水一方─海濱媽祖信仰中心」，分別榮獲空間設計類銀獎、文資新秀特別獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳采蓉同學的作品「在水一方─海濱媽祖信仰中心」，藉由當地文化和「白沙屯」媽祖的回鑾換轎儀式活動，在此聚集，為媽祖打造臨時休憩處，冀望媽祖之祝福傳遞各處，讓各地媽祖在此交流聚會，除了有媽祖的臨時居所之外，更規劃香客住宿空間，以體驗與媽祖共居，呈現嶄新的在地生活體驗。該作品獲得台灣國際室內建築設計協會青睞，拿下文資新秀特別獎。

▲「A+文資創意季」，崑山科技大學空間設計系作品「致凝望─存在的七盞治癒明燈」、「在水一方─海濱媽祖信仰中心」，分別榮獲空間設計類銀獎、文資新秀特別獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

A+文資創意季是讓學生認識文化資產最佳的平台，是全國唯一以「文化資產」為主題的大型設計院校學生聯展競賽活動。文資局局長陳濟民表示，有別於一般設計競賽，特別強調以文化資產做為核心主軸，目的在於鼓勵學生汲取有形及無形文化資產元素，透過新世代設計師的創意激盪後，巧妙地把文化資產元素，以現代設計思維轉譯、詮釋，賦予文化資產與當下生活相契合的設計應用，進一步把文化資產永續傳承。

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