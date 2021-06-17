用「心」聽創造奇蹟　崑大餐飲系聽障生黃譯賢入圍總統教育獎

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生黃譯賢，患有先天性聽覺障礙，勇抗天生殘缺，獲得2020年總統教育獎「奮發向上優秀學生獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生黃譯賢，患有先天性聽覺障礙，但他秉持不怨天尤人、樂觀積極面對問題精神，勇抗天生殘缺，不僅在國內外廚藝競賽拿下逾10面獎牌、獲得全國大專優秀青年，更獲得2020年總統教育獎「奮發向上優秀學生獎」，他用實力證明，不完美不是藉口，努力比天賦更重要！

黃譯賢自小罹患先天性耳蝸發育不完全，導致雙耳失聰，給家人帶來極度沉重打擊，當時黃譯賢的母親四處奔波，求助醫師，耗費數十萬植入人工電子耳，才得以讓他勉強能夠輔助聽覺。高職時期便就讀餐飲科的黃譯賢，在畢業之際，想起曾到學校進行西式料理示範的崑大餐飲系馬永曾老師耐心講解課程，讓他決心報考該校，跟隨著老師精進廚藝，持續在他喜愛餐飲領域上發光發熱。

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黃譯賢坦言，起初家人非常反對他走上餐飲之路，怕他未來會過得很辛苦，但他選擇堅定志向，不斷充實自己且勇於挑戰，讓家人看見他的努力，才漸漸從反對轉為支持。雖然裝有「人工電子耳」輔助聽覺，但在聽課和交際方面仍處於弱勢，黃譯賢無法像一般人聽得很清楚，上課時常無法吸收完整內容，且廚房環境吵雜，對他而言是一道難關。不過，他從沒想過要放棄，把握機會跟在老師身邊學習並從旁協助，也妥善運用課餘時間進修專業知識，規劃階段性目標並努力執行，從每一次失敗的過程中汲取經驗。

因此，黃譯賢把握參加國內外競賽的機會，藉由參賽過程觀摩其他選手的長處，他的努力沒有白費，大學期間陸續榮獲2019 屏東紅藜文化節紅藜料理下酒菜競賽社會大專組銀廚獎；2018 FHH越南河內國際廚藝競賽馬鈴薯項目金牌、西式雞肉主菜盤項目銀牌、中式雞肉主菜盤項目銀牌、西式豬肉主菜盤項目銅牌；2018 TCAC台灣廚藝美食挑戰賽青年組中式海鮮項目銅牌；2018 BOTC馬來西亞檳城國際廚藝競賽青年組西式雞肉主菜盤項目銅牌；2018 TCAC台灣廚藝美食挑戰賽青年組中式海鮮銅牌獎等獎項。

此外，他更考取「烘焙食品－麵包丙級」、「西餐烹調丙級」、「WSET葡萄酒一級認證」、「WSET 烈酒一級認證」、「SSI日本清酒侍酒師一級」等7張專業證照，表現相當優異！

值得一提的是，黃譯賢在大學期間跟隨系上積極參與各項公益活動，服務過台東卑南鄉東興老人日托關懷義煮活動、青山育幼院愛心義煮活動、霧台國小愛心午餐義煮活動、那瑪夏民生國小社區義煮活動等。

黃譯賢表示，最讓他印象最深刻是2019年時參加的霧台國小愛心午餐義煮活動，當天有其他業界師傅來支援，他觀察他師傅們明快的做事效率並默默學習。上菜時看著學童充滿期待的眼神，讓他了解這份得來不易的大餐對他們來說很珍貴。讓我驚訝的是，學童們沒有浪費任何食物，還有人打包回去與家人享用，能在這一個青山環繞的山中付出愛心，是一種享受，也讓我感到相當值得！

用耳聽不如用心聽，身體的不完美並沒有讓黃譯賢找藉口放棄人生，他用樂觀積極的心態去面對學習及生活，也相信「態度決定高度」的真理，不怨天尤人，且珍惜每個機會的來臨。黃譯賢特別感謝生命中亦師亦友的恩師馬永曾老師，總是在技術上細心指導他，教導學生做人處世的態度，更主動帶領他們參與公益活動發揮愛心。他也認為自己在升學這條路上遇到很多恩師及貴人，未來他將帶著這股感恩和對餐飲的熱忱，繼續在業界磨練，學習更多新事物且多方位挑戰，不因為先天缺陷而止步，更期許自己持續發揚愛心、身體力行做公益。

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