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科大唯一獲獎　崑大空設系囊括青春設計節「建築與空間設計類」大獎

▲崑山科技大學空間設計系參與2021青春設計節創意競賽，在建築與空間設計類獲得金獎、銅獎、優選，為全國科大唯一在此類別獲得獎項的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學空間設計系參與2021青春設計節創意競賽，在建築與空間設計類獲得金獎、銅獎、優選，為全國科大唯一在此類別獲得獎項的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學空間設計系參與青春設計節創意競賽，在建築與空間設計類共入圍8件，學生盧皓璿作品「戀轉圜-首都慾望互文」、陳佾霆作品「致凝望 - 存在的七盞治癒明燈」與翁嘉宜作品「浮夢遊廊-竹科地景的倒帶改寫」展現豐沛創意能量、分別獲得金獎、銅獎、優選，為全國科大唯一在此類別獲得獎項的學校。

▲崑山科技大學空間設計系參與2021青春設計節創意競賽，在建築與空間設計類獲得金獎、銅獎、優選，為全國科大唯一在此類別獲得獎項的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大空設系第20屆畢業班學生，在今年度青春設計節創意競賽拿下好成績，系主任張郁靂表示，本次獲獎學生主要以當代觀點涉入都市與空間議題，並以多元的設計方法來回應社會現象，且三組作品皆由第１屆系友杜立筠建築師所指導。近年來，系上大力邀請多名傑出的畢業校友回校任教，杜立筠建築師便是一例，他奔波於南北之間指導學生，屢創佳績、成果豐碩。此外，畢業系友返校執教，也見證空設系20年來深耕教育的優良傳承與典範，也讓系友們備感光榮。

▲崑山科技大學空間設計系參與2021青春設計節創意競賽，在建築與空間設計類獲得金獎、銅獎、優選，為全國科大唯一在此類別獲得獎項的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金獎得主盧皓璿同學以作品「戀轉圜-首都慾望互文」回應當今手機作為互動與溝通的載體在真實與虛擬內爆的時代命題，藉由首都臺北之都市發展，討論至京華城的生與滅，以都市戀人作為主角，揭露戀人們心理狀態的不明確與多樣性，提出當代慾望的空間詮釋。盧皓璿另外透過手機掃描App的方式，向大家展示成果，陳述空間設計的成果與創意，最終贏得評審團的青睞獲獎。

▲崑山科技大學空間設計系參與2021青春設計節創意競賽，在建築與空間設計類獲得金獎、銅獎、優選，為全國科大唯一在此類別獲得獎項的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

銅獎得主陳佾霆則以「致凝望 - 存在的七盞治癒明燈」透過細膩的都市觀察，介入新竹馬偕醫院至第六燃料廠舊址的線性軸帶，詮釋上帝在創世紀宣告七日的信仰儀式，轉化基地軸帶間的都市之患為存在的七盞治癒明燈。此外，獲得優選的翁嘉宜以第一人稱的視角創作之「浮夢遊廊-竹科地景的倒帶改寫」，則將竹科靜心湖倒帶至房地產炒作前的時空背景，以空間及詩文操作所浮現的夢「景」，來回應竹科人心中所需真實的「景」。

▲崑山科技大學空間設計系參與2021青春設計節創意競賽，在建築與空間設計類獲得金獎、銅獎、優選，為全國科大唯一在此類別獲得獎項的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

指導老師杜立筠建築師表示，學生在眾多優秀作品中能獲獎很幸運，特別要感謝評審對學生作品的青睞，本次三位學生在操作上皆屬都市尺度的議題，除前期注重議題分析與計畫外，過程中也強化論述的能力來培育學生，最後的設計成果能獲獎受肯定，老師們都與有榮焉。這幾年在畢業設計的指導上能有階段性的成果，除了學生勤奮上進外，系上對於設計課程的安排、專兼任老師之間的開放互動，以及邀請系友們返校任教、評圖等，都是空間設計教學成果亮眼的關鍵因素。

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