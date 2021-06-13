不走馬路闖網路！台東「北町女力」揪團手機視訊開唱

▲北町女力召集人李小英（左）號召下，婆婆媽媽們從智慧型手機門外漢，已經可輕鬆線上揪團視訊開唱。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新冠肺炎持續升溫，社區活動被迫喊卡，由台東市順天宮社區婆婆媽媽組成的北町女力，平時早晨在日式建築文化園區練習合唱，如今卻因疫情關係無法齊聚戶外高歌，寂寞難耐。於是召集人李小英號召下開始學習原本不熟悉的3C，從一個智慧型手機門外漢，到現在可以輕鬆線上揪團視訊開唱。

北町女力召集人李小英表示，原先組成北町女力，只是單純想藉由歌謠合唱練習，集結認同社區共好理念的婆婆媽媽們，平時除了工作和家務事外，也能一起加入社區服務行列。結果，沒有想到引起迴響，社區媽媽和阿嬤們參與熱烈，近期卻因疫情而中斷，團員難掩失望。為了顧及防疫，又能繼續團唱，團員們認真學習線上視訊軟體，這對年輕人而言易如反掌，但對於長輩卻需要花很大功夫，如今團員皆克服科技障礙，在線上合唱無礙，鏡頭下每個人都是Super Star，儘管練習時間結束，還是欲罷不能一曲接一曲。

縣府文化處表示，今年順天宮參與文化處的社造計畫，透過分組練習、剪輯來完成合唱曲，預計在九月時線上發表成果。另為了落實防疫減少外出，社區活動能藉由科技方式持續相互陪伴與關懷，在不尋常的日常裡，感受溫暖的正能量。

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