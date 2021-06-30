全來自台灣⋯立陶宛社福機構捐款暴增！台大醫感動：我就是87分之1

▲立陶宛高風險懷孕中心收到大量捐款，全部來自台灣。（圖／翻攝自Global giving）

記者林育綾／綜合報導

立陶宛先前捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，隨後卻有網路消息傳出「當地人不知情，還很憤怒」；不過台大醫院婦產科名醫施景中近日分享，立陶宛社福機構「高風險懷孕婦女中心」日前收到大量捐款，87筆全來自台灣，證明很多台灣人跟他一樣，「寧可相信那憤怒，只是一小部份立陶宛人的聲音」，他更相信「無我的大愛」，「捐，就是了」。

施景中在個人臉書提到，去年疫情初期台灣口罩還沒很充裕，但台灣政府推廣口罩實名制時，也同步準備對其他國家伸出援手，等到我們口罩更充足時，很多人透過新聞看到華航載著一大箱一大箱的口罩送往國外，解救國外缺乏口罩的國家，立陶宛也是其中之一。

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當時許多人感動「Taiwan can help」，但也有許多人憤怒，讓他們的配額變得更少。施景中說，我不是憤怒的那一群人，而且我相信，台灣大多數人和我一樣。支持「人飢己飢，人溺己溺」的救援精神。

而今年6月22日立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓許多國人感動，卻在隨後有網路消息指出，「不是每個立陶宛人都友善」，內容提到，有些當地人對於他們國家政府捐疫苗給台灣不知情，看到新聞曝光後也表示憤怒。

施醫生說，「我不知道那憤怒的聲音，是否可代表大多數的立陶宛人」。他後來看見他人轉傳的立陶宛社福機構的捐款訊息，透過Global giving 選擇參加一個高風險懷孕機構（Krizinio nėštumo centras）的捐款活動，捐了207 USD，不因網路說法而感到憤怒，就不去幫忙他們需要援手的人，

「可能和我們去年反對政府捐口罩的人一樣，只是聲量較大，但大多數台灣的群眾都是默默的支持行善，即使他們一般民眾真的討厭我們，我們更應該幫助這些母親小孩，她們一樣是需要幫忙的。不能因為一般人態度，去報復這些無辜的人」。

他表示，「我寧可相信那憤怒，只是一小部份立陶宛人的聲音。我更相信『無我的大』，捐，就是了。」而幾天後，他也分享美國非營利組織Give2Asia亞太經理張瀞仁的轉傳消息，發現該立陶宛高風險懷孕機構，一下子收到87筆新捐款，全部來自台灣，還有不少人留言「來自台灣的愛」、「來自台灣的感謝」、「台灣愛立陶宛」，而且捐款還在陸續增加。

該社福機構人員也在信中對張瀞仁說，「我不知道怎麼表達我的感謝，人心的良善總是讓我驚奇。我希望我們國家捐給你們國家的疫苗可以拯救寶貴的人命（愛心），你們的善款也將拯救立陶宛人的生命（愛心），非常感謝！」

施景中發文表示，很感動還有許多台灣人跟他一樣選擇相信良善，而自己就是那87分之1，「你要罵我87也可以，我相信世間大多數人都是善良的」。

施景中醫師原文：

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來