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代工莫德納？　專家：要下重資「不做永遠不會成功」

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲傳指揮中心爭取莫德納疫苗代工，楊志良認為，這是台灣眼前的挑戰。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

傳聞國內規劃爭取莫德納授權進行量產，國家衛生研究院證實正在盤點國內量產量能，一切都在進行中。對於代工莫德納疫苗一事，前衛生署署長楊志良希望能成功，只是政府曾評估代工3億劑AZ疫苗有困難，代工莫德納還要面臨「很新的高科技」挑戰。有其他專家說，不做將永遠不會成功，不僅現在就要開始，還要「下重資」。

楊志良說，這件事當然要做，希望成功，只是台灣有沒有這個能力？他說，去年政府才拒絕代工3億劑AZ疫苗，現在又說要做幫莫德納代工，那當初面臨的問題現在解決了嗎？而且眼前更大的挑戰是，「這是一項很新的高科技。」

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楊志良也說，若台灣能夠不靠外力做好是最棒的，還能建立自己的疫苗產業。不過萬事起頭難，他舉當年國光生技從日本取得流感疫苗原液做分裝為例，之後也成功建立製造流感疫苗的能力，若現在能先做mRNA疫苗分裝，之後一步一步往前走，也是好事。

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲顏慕庸強調，國家要「下重資」，長期發展生技工業。（圖／記者湯興漢攝）

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，「不去做永遠無法成功」，現階段很重要的一點，要先看對方願不願授權代工，若願意，台灣整備能力必須開始進行，如蓋廠等作業，授權代工對台灣而言有些基本功可以做，如組裝、填充材料，而這些前提是有些問題要能夠解決，如要有認證的廠房、生產線和人才等。

北市聯醫感染科醫師顏慕庸指出，台灣疫苗工業發展緩滯，不管如何困難，都要去準備、面對，並提到前疾管局長蘇益仁說這件事「天方夜譚」，但天方夜譚從來不是個問題，國家一直面臨到過去歷史沒有過的經驗，因此要持正面角度去看。

顏慕庸強調，國家要思考的是「下重資」，長期發展國防、生技工業，且一點都沒有疑問的是，台灣絕對有這樣的人才跟權利，只是國家必須當成重點發展，否則就像過去喊了幾十年，事情最後就消風，世界高科技難題要去突破，去看台積電如何走到今天就了解了。

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