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怒批還在挑疫苗！醫曝「台灣最大威脅」：不用Delta就能把你弄死

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多民眾憂心疫苗副作用，想等其他廠牌因而掀起緩打潮，醫師姜冠宇看不下去發文痛批。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇28日才說台灣人觀念真的顛三倒四，有人噴AZ沒用，讓他氣得痛批「疫苗緩打」、「挑疫苗」才是該死好嗎？他今（30）早又在臉書發文，點出「台灣最大威脅」，美國透過增加疫苗品牌選擇增加施打動力，但他國還做不到。他呼籲國人必須有所覺悟，「沒打到的就是成為病房那些要插管不插管、很痛苦的病人」。

姜冠宇醫師今早在粉專《姜冠宇醫師 Pro'spect 》PO文，直接點出台灣的問題，「不是沒得選疫苗，而是疫苗覆蓋根本不夠」。美國想透過增加疫苗選擇以增加大家施打動力，但是別的國家尚未能做到，即因如此，國人必須有所覺悟，而不是催促政府在全球疫苗搶破頭時，喊著要進購「你想要的疫苗」，沒打保護力就是0相當現實，現在唯一要做的就是快把疫苗打完，「沒打到的就是成為病房那些要插管不插管、很痛苦的病人，這不是只有Delta，光是還沒消滅完的Alpha就可以把你弄死了。」

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姜冠宇解釋，印度變種病毒株Delta加重台灣疫苗匱乏的危急姓，若原本只是英國變種病毒Alpha，或許可以學英國，將所有劑量擴大施打第一劑，但當Delta病毒來後，真的提高兩劑打完的壓力。根據目前AZ疫苗在英國衛生部6月公布的數據，AZ疫苗對Alpha保護力，對有症狀感染保護力第一劑51%、第二劑66%，對重症和住院保護力第一劑76%、第二劑86%。至於對Delta病毒保護力，對有症狀感染的保護力，第一劑32.9%、第二劑59%，對重症和住院者的保護第一劑71%、第二劑92%。

（圖／翻攝「姜冠宇醫師 Pro`spect」臉書）

▲醫師認為「台灣目前最大的威脅，是疫苗覆蓋還不夠」。（圖／翻攝「姜冠宇醫師 Pro'spect」臉書，下同）

近日彭博公布世界主要國家「防疫韌性」評分排名，台灣已經跌到世界第44名，僅有52.1分不及格分數。姜冠宇評斷，「原因是疫苗接種率還是非常之低」，許多亞洲國家疫苗接種速度也都不如歐美理想，「但台灣目前也真的落後的太誇張」。目前只能完全依靠援助與外交力量的台灣，有可能在年底仍未打完。

姜冠宇說，美國和英國目前所擔心的Delta危害，指的是那些還未施打疫苗的族群，占比較少；但在台灣人數則較多，「我們不但越來越不能等，因為眼前就是防疫將要疲乏，也不確定Delta是否能匡列成功。」然而，隨著時間人們對疫苗有信心，觀念正確者越來越多，英國和德國都隨時間證實這件事。

（圖／翻攝「姜冠宇醫師 Pro`spect」臉書）

▲醫師貼出Delta對英國的影響圖，呼籲好好打疫苗仍可保命。

姜冠宇拜託大家，不要小看AZ疫苗，「它不是下賤低等、副作用害死老人的疫苗」，相對輝瑞、莫德納等要價2、30美元以上，AZ當初以每支4元問世具有重大公衛意義，遍及178國正在救命，也是分布最多國家的疫苗，「未來如果台灣還有機會發生混打，AZ的戰略價值會更高。」英國牛津大學近日也發布先打AZ後混打輝瑞疫苗的樂觀預期。

姜冠宇身為醫療人員，他說自己就是配合當下政策接種AZ，「能打在我身上的疫苗，它就是最好的疫苗。」他更語重心長地說，末段班並不丟臉，重點在於有沒有在迎頭趕上的路上。

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