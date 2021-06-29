立陶宛感謝信！87筆善款「全來自台灣」　網淚讚爆：善的循環

▲作家發起活動，捐款給立陶宛高風險懷孕中心。（圖／翻攝自Global Giving）

記者周亭瑋／綜合報導

立陶宛日前宣布，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，讓國人又驚又喜。事後，暢銷作家張瀞仁發起活動，捐款給當地高風險懷孕中心，作為小小的回報，吸引不少熱心網友響應，日前她收到該機構的感謝信，超暖的文字再度感動眾人。

張瀞仁昨在臉書表示，謝謝大家如潮水般的愛與捐贈，收到立陶宛高風險懷孕中心的感謝，信中寫道「今天收到Global Giving的來信，說我們機構收到87筆新捐款，我很驚訝，平常沒有這樣。」

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起初對方猜測，可能是統計過去幾個月的捐款，然後一起寄給他們；怎料，當他打開報告仔細閱讀之後，赫然發現全部捐款都來自台灣，還有人附上「來自台灣的愛」、「來自台灣的感謝」、「台灣愛立陶宛」等語，重點是捐款仍持續增加，這讓他們相當吃驚。

信中還說，「我不知道怎麼表達我的感謝，人心的良善總是讓我驚奇。希望我們國家捐給你們國家的疫苗，可以拯救寶貴的人命，你們的善款也將拯救立陶宛人的生命，非常感謝！如果有天你（們）來立陶宛，歡迎到我們中心看看。」

對此，網友們紛紛淚讚，「謝謝發起這個活動，很有意義」、「一起讓世界更美好」、「剛剛上網也捐了一筆以表心意」、「已捐，雖然不多，但希望讓善意持續」、「現在正是台灣人展現善的循環的時候了」、「謝謝提供管道盡棉薄之力，已捐」、「捐500美元」。