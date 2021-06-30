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立陶宛再發感謝文！770筆捐款來自台灣　4項募款全達標

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／neplanuotasnestumas

▲立陶宛高風險懷孕中心貼出感謝文。（圖／翻攝自Facebook／neplanuotasnestumas）

記者崔子柔／綜合報導

立陶宛日前宣布將捐贈給台灣2萬劑疫苗，讓不少台人相當感動，更以愛心捐款做為回報，近日立陶宛高風險懷孕中心指出，收到770筆自台灣的捐款，「夠支撐我們很長一段時間了！」

作家張瀞仁昨（29）日在臉書發文表示，收到來自立陶宛高風險懷孕中心的訊息，對方提到，他們在準備感謝文時大概是167位台灣捐贈者，「今天早上我想說再確認一下數字，我不敢相信我的眼睛」。

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「竟然有633筆捐款，現在是770筆，而且募得的款項已經超過我們的募款目標了」，對方也說，這是機構成立以來獲得最大筆的捐款，「謝謝台灣人的善良，這些捐款會用在為辛苦懷孕的媽媽們在孕程中提供心理與硬體上的支持」，「這麼大筆捐款，夠支撐我們很長一段時間了」。

為感謝立陶宛，張瀞仁23日發起線上捐款活動，盼能在疫情期間幫上一點小忙，捐款機構主要選擇當地的非營利組織，除了支持弱勢懷孕婦女與寶寶的高風險懷孕中心，另有Mothers' Union（媽媽聯盟）、Children Cancer Fund Rugut（兒童癌症基金），許多人看到後立即響應，用實際行動盡一份心力，展現出台灣人的溫暖善良。

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