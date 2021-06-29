台人喊疫苗混打！感染科權威「1點中肯打臉」：當初質疑三期的呢？

▲疫苗混打的研究仍在進行中。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣目前接種的有AZ、莫德納疫苗，已經有不只一位醫師提出「疫苗混打說」，且認為疫苗混打可以提升保護力，讓防疫效果加倍，不過感染科權威醫師李秉穎不這麼認為，他忍不住在臉書表示，姑且不談疫苗混打的實際問題，先前外界「要求所有疫苗都要做完第三期人體對照試驗的質疑怎麼不見了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李秉穎認為不該雙重標準。（圖／翻攝自李秉穎臉書）



李秉穎日前在臉書指出，台灣很多人在喊疫苗混打，並說國外也很流行這樣做，他看了忍不住開酸，「姑且不論實際操作的問題，那些一直批評不能看抗體校價推論保護效力、要求所有疫苗都要做完第三期人體對照試驗的質疑怎麼不見了？」先前國產疫苗三期試驗吵得沸沸揚揚，怎麼如今大眾看待疫苗混打的標準卻放寬了呢，「用混打後的抗體數據來認證混打可行性的作法，就是一種免疫橋接（immune bridging）。」

▲國外不少單位正進行疫苗混打研究。（圖／翻攝自李秉穎臉書）



底下網友留言，混打在國外並非流行趨勢，歐盟也不建議現階段就執行混打，「為什麼捨棄現有大量疫苗資料去追求混打？說穿了是不想打AZ，因為認為它比較不好。」李秉穎回應，「國際上應該不能說有這趨勢，但有很多研究正在研究混打在未來的可行性。」

據了解，醫界與指揮中心對疫苗混打的看法一致，台大兒童醫院院長黃立民曾指出，疫苗混打的抗體增加快要100倍，但發燒的副作用也會輕微增加。指揮中心張上淳表示，疫苗混打的副作用比例會稍微高一點，但沒有明顯的不良反應。