「屏東疫情暫獲控制」　蔡英文曝國境阻擋Delta病毒3大措施

▲總統蔡英文重申政府面對Delta病毒的三大措施。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

面對Delta病毒，總統蔡英文28日晚間透過臉書表示，國際上Delta變異株的傳播力快、死亡率也比較高，因此台灣要積極加強國境把關，從昨天就已經開啟三大措施。

蔡英文表示，屏東枋山發生Delta變異株的群聚感染，政府正全力透過擴大篩檢、疫調、匡列、隔離，以及疫苗施打，希望把感染範圍控制在最小。

蔡英文指出，枋山的醫療資源相對比較少，中央會全力協助屏東解決問題，鄰近的縣市也動了起來。在中央地方團隊合作下，現在屏東的疫情暫時獲得控制。她說，屏東縣長潘孟安和所有前線、後勤的夥伴們都辛苦了，接下來，大家仍然要戒慎恐懼，持續圍堵疫情。

蔡英文指出，在國境把關上，從昨天就開始啟動「三大加強措施」。首先，從國外入境「一律集中隔離」，從七個重點高風險國家（巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉）入境者，都要入住集中檢疫所，從其他國家入境者，也取消居家檢疫，要入住防疫旅館。

另外，蔡英文指出，所有入境者隔離期滿前，一律PCR篩檢；至於從重點高風險七國入境者，則進入隔離前加做一次PCR篩檢。

蔡英文說，這些措施，是為了降低來自境外的風險，守護好台灣的疫情防線，而面對Delta變異株，圍堵境內的疫情，阻絕境外的感染源，就是現階段的防疫目標。