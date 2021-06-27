同島一命台南企業獻愛心　感謝醫護人員抗疫

▲台南在地企業赤崁糖老闆吳易隆，特別捐贈養生點心「椪餅、古錢餅、五餅二魚」來慰勞醫護人員們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南在地企業赤崁糖老闆吳易隆，長期贊助捐血活動，投身公益一向不落人後，眼見台北市和新北市的疫情嚴峻，本著拋磚引玉「同島一命」，感謝第1線的醫護人員奉獻和辛勞，特別捐贈養生點心「椪餅、古錢餅、五餅二魚」來慰勞醫護人員們。

赤崁糖的椪餅在台南古都是有歷史故事的古早餅，也是台南具有代表性的特產，台南市長黃偉哲也經常鼓勵台南企業能多貢獻愛心，助弱勢族群不分你我他，黃市長感念此次疫情嚴峻尤其雙北重災區，更鼓勵企業能共襄義舉關懷第1線醫護人員的奉獻與辛勞。

赤崁糖公司除了6月22日慰勞台南成大醫院、台南新樓醫院第1線醫護人員，更把關懷愛心觸角延伸到雙北，因此北上到目前COVID-19疫情最嚴重的新北市及台北市慰勞第一線防疫人員。6月23日送到新店耕莘醫院、永和耕莘醫院、板橋亞東醫院、新莊衛福部台北醫院、台北馬偕醫院慰勞、台大醫院、志豪診所，吳易隆董事長親自捐贈台南具有代表性的特產（椪餅、古錢餅）共捐贈3000多份，向第1線的醫護人員致敬，感謝有你真好。

赤崁糖吳易隆23日凌晨出門，白天已連送7家醫院與診所，而當晚即需連夜趕回台南。獲得「抗疫女神」賈永婕的協助，在此也特別感謝「抗疫女神」賈永婕神救援，也親送一箱赤崁糖，給國泰醫院醫護人員們當晚上點心。

吳易隆說，「古錢」除了象徵財富，自古以來也是避邪的吉祥物，所以古錢餅對防疫、祈福深具意義。椪餅更是府城長久以來的傳統文化傳奇，象徵人們度過難關，子孫繁衍生生不息。聖經中的典故「五餅二魚」生命的糧豐盛有餘，也有著很好的寓意。

在3級解封前，赤崁糖捐助活動會陸續進行，下周將繼續慰勞警察和消防員等防疫人員。募集活動也還在持續進行中，捐贈數量是肯定會持續增加的。欲共襄盛舉者或需要物資的單位可連絡06-2230209、吳易隆0919858935、店長0986376166、小儀0921672212或上蝦皮購物「赤崁糖」搜尋「防疫贊助」並於「聊聊」中告知，歡迎各位共同來防疫，祈求大家都能平安度過這波嚴峻的疫情，早日回歸正常生活。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色