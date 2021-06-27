快訊／接觸Delta染疫司機！台南4人集中檢疫　這天去過枋山全部篩檢

▲台南市政府進行說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、林昱萱／台南報導

台南27日新增8名確診個案，該8案為家族群聚感染，而針對屏東Delta染疫司機曾到台南一事，讓不少市民相當憂心。對此，台南市政府表示，針對該案，匡列的4名接觸者，皆已經送往集中檢疫所收治。

台南市政府表示，有關屏東群聚案件案14298，本市匡列4名接觸者(2名居家隔離者及2名自我健康監測者)皆已送集中檢疫所收治；請6月6日之後去過屏東縣枋山鄉之台南市民，於就醫時主動告知醫護人員，並至衛生局網站預約篩檢，若出現上呼吸道症狀，或COVID-19 相關症狀者，請與衛生局或1922聯絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，針對今日新增的群聚8案，南市府表示，有同住者曾前往彰化熱區，懷疑是傳染源，但該人PCR是陰性，所以衛生局採其血清送中央CDC實驗室作檢驗，而至於此群聚案是否與Delta相關，目前已經將檢體送中央實驗室病毒基因定序，等到結果出爐，將會於第一時間向市民說明。

黃偉哲表示，這波家族傳播感染來得又快又急，市府會採取三層防護措施，希望能阻斷傳播鏈，他請基層診所醫師能多注意，只要有可疑請進行快篩，或請患者前往大醫院檢查，大家多點警覺心，無論是家人、親友、醫療院所多點關心注意，或許可以提早截斷，避免更多人被傳染。