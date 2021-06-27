農委會出手救國產芒果！　7／1起買500元送50元優惠

▲芒果主要產區在台南、屏東及高雄等縣市。（圖／台南區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

台南地區為國產愛文芒果最大產地業已進入盛產期，因受新冠肺炎疫情三級管制影響，消費形態改變且力道銳減，為確保並擴大國產芒果銷售管道，農委會表示，將加強各項行銷措施，拉抬芒果產地價格，7月1日起更將推出每筆訂單滿500元即可享有50元優惠。

農委會說明，今年1月寒流低溫及3月至5月乾旱，導致主要芒果產區台南、屏東及高雄等開花正常、結果良好，品質特別佳，預估產量達17.4萬公噸。其中屏東自5月開始採收，目前已採收8-9成，而台南產區自6月中旬開始採收，預計下週（6月底）至7月上旬進入盛產期。

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為協助芒果行銷，農委會指出，已透過相關部會邀請國營事業、各大銀行等機關團體訂購國產芒果，並透過各項管道，邀請各大民間企業參與訂購；另一般消費者，則可至「台灣農產嘉年華」網站下單訂購，該會並推出電商平台促銷方案，自7月1日起於該平台每筆訂單滿500元即可享有50元優惠，提升消費者購買意願。此外，亦將強化網路行銷推播，鼓勵國人多多採買當季最新鮮的芒果。

針對海外市場部分，農委會表示，將加強宣傳促銷，並與台南市政府合作，透過線上記者會等行銷措施，共同推廣台南芒果，支持台灣農產品。

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