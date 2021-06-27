　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會出手救國產芒果！　7／1起買500元送50元優惠

▲▼芒果。（圖／台南區農業改良場提供）

▲芒果主要產區在台南、屏東及高雄等縣市。（圖／台南區農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

台南地區為國產愛文芒果最大產地業已進入盛產期，因受新冠肺炎疫情三級管制影響，消費形態改變且力道銳減，為確保並擴大國產芒果銷售管道，農委會表示，將加強各項行銷措施，拉抬芒果產地價格，7月1日起更將推出每筆訂單滿500元即可享有50元優惠。

農委會說明，今年1月寒流低溫及3月至5月乾旱，導致主要芒果產區台南、屏東及高雄等開花正常、結果良好，品質特別佳，預估產量達17.4萬公噸。其中屏東自5月開始採收，目前已採收8-9成，而台南產區自6月中旬開始採收，預計下週（6月底）至7月上旬進入盛產期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為協助芒果行銷，農委會指出，已透過相關部會邀請國營事業、各大銀行等機關團體訂購國產芒果，並透過各項管道，邀請各大民間企業參與訂購；另一般消費者，則可至「台灣農產嘉年華」網站下單訂購，該會並推出電商平台促銷方案，自7月1日起於該平台每筆訂單滿500元即可享有50元優惠，提升消費者購買意願。此外，亦將強化網路行銷推播，鼓勵國人多多採買當季最新鮮的芒果。

針對海外市場部分，農委會表示，將加強宣傳促銷，並與台南市政府合作，透過線上記者會等行銷措施，共同推廣台南芒果，支持台灣農產品。

其他人也看了...

芒果「這項營養」是蘋果的155倍！　挑選秘訣：顏色鮮麗帶果粉

ET快訊
「Delta入侵」爆枋山芒果遭退訂400盒　女青農曝真相
新加坡豪送「每戶1台血氧機」！　醫師見數量驚呆
余苑綺癌細胞「擴散到大腿胯骨」！　李亞萍崩潰：情況非常嚴重
賈永婕哽咽喊話！　為這件事「急CALL院長」
快訊／午後雨彈開炸高屏！　6縣市大雨特報齊發
孫協志、王仁甫接唱神曲《我難過》　200人中「出現56大彩蛋
Delta入侵屏東！坊山芒果遭污名　一句有疑慮狂退350箱
百貨公司美食街塞爆！　櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

LIVE／Delta病毒1傳7人「戴口罩也感染」？陳時中最新說明

快訊／午後雨彈開炸高屏！　中南部6縣市齊發大雨特報

免再怕買到假貨！新加坡豪送「每戶1台血氧機」　醫師驚：165萬台

農委會出手救國產芒果！　7／1起買500元送50元優惠

無懼Delta病毒！台大醫院要求6／29全員回院上班　院方回應了

全台學生確診累計644例！　大專校院最多有213人

百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？

桃園疫苗施打率10%高於平均值...殘劑誰先打？　鄭文燦給答案

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

LIVE／Delta病毒1傳7人「戴口罩也感染」？陳時中最新說明

快訊／午後雨彈開炸高屏！　中南部6縣市齊發大雨特報

免再怕買到假貨！新加坡豪送「每戶1台血氧機」　醫師驚：165萬台

農委會出手救國產芒果！　7／1起買500元送50元優惠

無懼Delta病毒！台大醫院要求6／29全員回院上班　院方回應了

全台學生確診累計644例！　大專校院最多有213人

百貨公司美食街塞爆！櫃姐隨口問一句「瞬間傻眼」：解封了嗎？

桃園疫苗施打率10%高於平均值...殘劑誰先打？　鄭文燦給答案

線上逛動物園直擊河馬樂樂療癒吃播！　牙刷一來主動張嘴：啊～

澎恰恰曝17年前「被下咒陷害」！親揭欠巨債驚悚內幕

iPhone爆料者被查水表！　蘋果發律師函要求不得爆料　

防堵Delta入境只廣篩7國？　王定宇：錯誤訊息「這是惡意帶風向」

「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

錶帶換夏裝　積家聯手馬球靴老牌造氣質錶帶

住院率高2倍！醫曝Delta症狀「像重感冒」　1族群特別容易感染

宋江沙發摸屁韓素希開始解衣　激情滾上床「電視台改列19禁」

集資2700萬打造志村健銅像完工　親哥感動淚謝粉絲

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！　李亞萍崩潰：情況非常非常嚴重

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

屏東2天快篩913人「篩出1陽性」！PCR結果出爐

7／12有機會解封　醫曝原因：只是需要勇氣

全台快做4件事　醫曝「指揮中心還有時間準備」原因

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

祕魯祖孫確診當天　潘孟安立西瓜喊+0

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

Delta強襲！醫憂「哪裡爆發哪裡先打疫苗」恐釀1後果

更多熱門

相關新聞

警化身「忍者龜」向接種疫苗長者宣導交安

警化身「忍者龜」向接種疫苗長者宣導交安

新冠疫情延燒，台中市政府日前陸續安排各行政區77歲以上長者施打疫苗，清水警分局利用機會前往，趁長者和陪同家屬在注射區等待時間進行交通安全宣導；一名員警還化身「忍者龜」，背著LED跑馬燈背包穿梭現場、逐一提醒安全守則，讓長者們笑開懷，等候和不安的情緒也隨之緩解。

全台學生確診累計644例！

全台學生確診累計644例！

Delta病毒入侵　枋山芒果遭污名化狂退350箱

Delta病毒入侵　枋山芒果遭污名化狂退350箱

Delta入侵沒在怕　大叔闖礁溪五峰旗風景區

Delta入侵沒在怕　大叔闖礁溪五峰旗風景區

冠狀病毒大流行　2萬年前肆虐東亞

冠狀病毒大流行　2萬年前肆虐東亞

關鍵字：

三級警戒新冠肺炎疫情芒果農委會台灣農產嘉年華台南

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

屏東2天快篩913人「篩出1陽性」！PCR結果出爐

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

7／12有機會解封　醫曝原因：只是需要勇氣

全台快做4件事　醫曝「指揮中心還有時間準備」原因

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面