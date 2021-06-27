台南一天爆增8確診！27處足跡曝光　29人聽到Delta秒衝篩檢站

記者林悅／台南報導

台南安南區家族群聚8人確診，台南市長黃偉哲指出，台南市請成大醫院協助，28日上午起在安南區增設2個大型篩檢站，讓篩檢能夠快速落實，本案看起來還是家族內部傳染，但市府非常謹慎採擴大三層篩檢，包含個案、家族和接觸人員，目前為止都是陰性，凡是有去過足跡的地方，果菜市場攤商請前往篩檢站篩檢。

於外關心屏東確診者在台南接觸的2名廟方人員雖已進行居家隔離，但為了防堵Delta病毒，高雄市特別列出枋山專案，台南市有無擴大匡列或篩檢的具體作法？黃偉哲市長回應指出，台南市調查，枋山的部分，基本上台南沒有載送水果到枋山的，也就是台南本地的貨運業者沒有去過枋山，市府有開放民眾如果有去到那邊，可以自行來篩檢，目前為止已經有29位來篩檢，篩檢的結果都是陰性。去過恩主公醫院的，陪病、就診、住院的有3位，目前恩主公醫院也沒有提供病患資料，市府係由民眾自我來登記的，目前為止是這樣。

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衛生局長許以霖指出，請各醫療院所在看診的時候，請注意看診民眾的健保卡記載有沒有近兩週去過恩主公醫院，還有請留意沒有旅遊史的患者，如果有可能請進行快篩。

成大醫院院長沈孟儒指出，科技防疫是大學醫院要做的，這次安南區大型篩檢站，成大醫院會出動20名醫療團隊進駐篩檢站，1天的篩檢量約1000人，採集的檢體會送成大醫院進行核酸檢驗，成大醫院1天檢驗量是2500人，相關報告會在1天內出來，如果是陽性就會配合衛生局安排確診患者住院進行相關治療，與市府共同防疫。

黃偉哲說，確診者去過的地方有些是有採取實聯制的，有實聯制的部分市府會根據他們的資料，去發送簡訊，提醒相關人士來做篩檢，這部分因為有實聯制，匡列的精準度會比較精準。

▲台南市長黃偉哲呼籲，凡是有去過確診者足跡的地方，果菜市場攤商請前往篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，莫德納疫苗即將於7月1日發送到地方開始施打，衛生局長許以霖說，莫德納疫苗預計是在7月1日會送達，市府會在28、29日儘快地跟大家公布，其實台南市都已經規劃好了，原則上市府是從75歲以上開始施打，其實很多縣市都是這樣的做法，台南市施打時間、地點也會跟大家公告。

對於台南市27日新增了確診病例，27日開始網路上就有傳一些消息，黃偉哲市長對此表示，疫情的說明，包括先前在中央沒有授權地方之前，一切以中央公布為準，在那段時間，包括現在這段時間，網路上也傳了蠻多的訊息，市府當然誠摯地呼籲朋友們，關心疫情是好，但是隨便傳播這些沒有經過證實的訊息是不好的，尤其是第一線的醫護人員，當發現有一些確診，其實真的不要把這些訊息外流，應該循既有的體系查處；黃偉哲說，看到網路上傳的這個訊息裡面，很多是半真半假，數字不對，年齡不對，或是其他的不對，市府也沒有辦法在訊息完全正確、蒐集完整之前來做報告，因為我們都有一個截止的時間點，那截止的時間點截止之後，中央流行疫情指揮中心會通知我們現在這邊收到多少個台南市的案例，那案號是什麼，然後詳細的資料才會傳給我們，那個別的醫療院所他可能收到的是個別、是片段的、是不完整的，甚至於他的旅遊史是沒有的，那傳這些訊息來講是不好的，那也對當事人，尤其每一個確診者對他們家庭、對他們個人來講都是一個重大的、非常不幸的事情，沒有一個人願意得到這個疾病，也沒有一個人願意把這個疾病傳給家人，如果我們在第一時間大家多一點警覺心的話，這個事情不會在家庭裡面傳那麼多，外公傳給外婆、傳給女兒、傳給孫子、孫女，這個其實坦白講都是大家不願意見到的，所以希望大家多一點警覺心。

黃偉哲說，大家想想看從6月12日到6月25日這兩個禮拜的時間，如果能夠及早發現，在任何一個時間點，我們就可以減少很多傳播的機會，尤其看看第一個指標案例，他的CT值是比較高的，那中間也有CT值非常低的，表示病毒量很多，才剛剛感染不久而已，剛剛發病不久，如果能早幾天找到的話，也許他們就有機會可以不用得病，所以說大家多一點警覺心，不管是家人，不管是自己或是關心我們的家人，或是關心自己的健康，或是醫護人員，其實坦白講，這個是應該可以大家努力的，但是也希望我們是抱著幫忙的心情，能夠幫忙確診者，關懷他們的家庭。

▲市長黃偉哲呼籲民眾，不要轉傳未經證實的疫情消息，因對當事人而言確診染是不幸的事情。

有關台南、高雄、屏東是一日生活圈，面對Delta變異株入侵，疫情嚴峻，台灣基進黨建議，中央應思考將高雄設立為區域聯防中心，由陳其邁擔任南台指揮官，以利整合跨縣市醫療量能，黃偉哲市長則說，這不知是政治問題，還是專業的問題，其實全台灣都是一日生活圈，全台灣整個的處理部分、整個疫情處理的部分，就是中央流行疫情指揮中心，指揮官陳時中，然後它的體系跟架構有分北、中南、高屏，那南區的指揮官是莊銀清教授，那其實我們已經有南區指揮官，我們也希望說，大家來用一個專業的角度來看待這個問題。

台南市長黃偉哲，冒雨前往台南市安南區安中路一段台南市社會福利多功能活動中心、果菜批發市場視查清消及大型快篩站設置情形。

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