快訊／台南突增8例！一家8口確診「匡列104人」　檢體緊急分析中

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、林昱萱／台南報導

指揮中心今公布新增88例本土個案、9例死亡，而台南部分則新增8名確診個案。對此，台南市府表示，該8案為家族群聚個案，全案目前已經匡列104人，而該群聚案的感染源疑似曾去過彰化，目前已將送血清抗體分析；而針對外界所關注的是否與Delta病毒相關，市府已將確診者檢體送中央實驗室病毒基因定序。

市府表示，該群聚案為安南區的某家族，案14683(60多歲男性)、案14715(60多歲女性，案14683妻)、案14716(30多歲女性，案14683及14715之二女兒)、案14718(10多歲女性，案14716長女)、案14714(10多歲女性，案14716次女)、案14717(未滿10歲男性，案14716長子)為同住家人。

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▲台南27日新增8位確診者關係圖。（圖／台南市政府提供）



案14735(30多歲女性，案14683及14715三女兒)及案14736(未滿10歲女性，案14735之女)為非同住家人，因案14683確診後，安排接觸者採檢並於同(26)日確診。針對此家庭群聚案件疑似感染原，將送血清抗體分析；針對確診者檢體，則已送中央實驗室病毒基因定序；總計匡列104人，已全數完成PCR採檢，其中88人為陰性，其餘報告未出，以上相關涉足地點，皆已完成清消。

▲▼台南27日新增8位確診者足跡（圖／台南市政府提供）

