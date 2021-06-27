防Delta病毒！陳其邁啟動「枋山專案」　最新匡列採檢結果出爐

▲高雄市府27日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

因應屏東Delta病毒，高雄市長陳其邁下達各項指示，若6月6日後曾有枋山活動史，需至快篩站進行快篩；若出現症狀者，請聯絡1922由救護車載送至醫院採檢，目前針對相關接觸者匡列，或是高雄所屬機關學校調查，最新結果出爐。

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▲高雄枋山專案。（圖／高雄市府提供）

因應印度病毒株，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎針對枋山地區擬定專案，匡列接觸者，出入往來農會、合作社、產銷通路的司機行及政人員，共匡列14人，目前PCR14人陰性；市場、畜產類等接觸者184人，174人採檢，PCR陰性47人，127人檢驗中，全部應採198人，已採188人，61人PCR陰性，127人檢驗中。

▲高雄枋山專案。（圖／高雄市府提供）

另外，針對高雄所屬機關或學校到枋山活動接觸調查，只要6月6日之後有去過枋山或是枋山的人到訪，有接觸互動就列入調查，一級單位共68人，11人PCR都是陰性，47人檢驗中，二級單位共28人，目前PCR陰性5人，17人檢驗中，4人居家隔離中。

高雄市針對枋山專案做出8點因應，包含醫療院所應針對急診和住院病人，加強枋山TOCC詢問，清查所有各機關包含市府、醫院、診所、長照同仁有無枋山旅遊史、接觸史。也枋山專案擴大採檢，以及強化住院病患和陪病者採檢，尤其有發燒呼吸道症狀。

另外，針對產農產運銷單位有業務與枋山地去接觸者擴大採檢PCR陰性者施打疫苗，也會在交通出入口設置警示海報，針對基層診所加強轉診採檢措施，最後呼籲民眾如果6月6日有枋山旅遊史和接觸史，有發燒和呼吸道症狀者，主動聯絡衛生局1922專線，安排篩檢。

時間對我們來說完全沒用！