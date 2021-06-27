慈濟也想購捐疫苗　佛光山舉雙手贊成：越快越好、越多越好

▲高雄佛光山。（圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗，希望比照台積電、永齡基金會取得授權。總統蔡英文26日表示，已和證嚴上人視訊通話，也跟大家保證，「政府一樣會積極處理」。同樣先前有表態有意購捐疫苗的佛光山說表示，大家都盼望疫苗能越快越好、越多越好，因此對於民間採購疫苗，「絕對是舉雙手贊成，有錢出錢，有力出力。」

針對佛光山購買疫苗進度，因後續美方藥廠表示只願意跟政府協商，因此佛光山也表示「階段性任務已完成」，現在由府方跟嬌生接洽，佛光山退居第二線，但也強調有需要幫忙仍願意提供協助。

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▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

而政府也正式發函授權由台積電、永齡基金會，向德國BNT原廠購買各500萬劑疫苗，慈濟基金會也有意捐贈500萬劑BNT疫苗，更盼能比照辦理取得授權，國際佛光會中華總會長趙怡表示，「我們過去講過樂觀其成，政府也好，民間企業也好，希望能夠把疫苗快弄來，是大家的心願，也不是只有佛光山，是全民希望越多越好，越快越好。」

對於是疫苗採購是「盡力而為」，至於其他民間團體紛紛表達願意採購，趙怡說：「絕對是舉雙手贊成，有錢出錢，有力出力。」

他指出，佛光山在社會有危難時都願意挺身而出，只是有些事做得到，有些做不到，對於社會的幫助至今仍未停止，包含持續捐贈醫療物資，還有聯絡天主教及其他宗教人士，舉辦線上祈福，希望能安定人心。

「除了疫苗外，還有很重要的現在有集體焦慮，社會不穩定」，趙怡說，年輕人暑假卻只能悶在家，宗教、教育團體得做一點事，甚至也曾呼籲學校把校園團康活動放在網路上，不要中斷，年輕人缺乏經歷社會動盪經驗，這也是危機，不只病毒，心理病毒也得被重視。

時間對我們來說完全沒用！