　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張顯耀涉特權打疫苗神隱偷刪文　網酸曝「這時候」打完第二劑

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張顯耀刪文，但更引發網友發文酸 。（圖／記者翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

近日特權疫苗話題延燒，面對批評聲浪，引爆這波話題的主角張顯耀在臉書偷刪「台灣人不是疫苗乞丐」文章，不過網友還是繼續罵，台灣基進黨新聞部主任張博洋也發文說，「張顯耀罵AZ疫苗的文全刪了，大概是在為第二劑做準備了，等到他下一次發文罵疫苗，我們就知道他一定已經打完了。」

張顯耀被揭露已經偷打疫苗之前，還在臉書發文「台灣人不是疫苗乞丐」，發文砲轟謝長廷，應該是去請日本捐贈BNT或是莫德納，「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，不過就在被網友灌爆臉書之後，他刪除了文章，但是網友還是繼續留言，「最瞧不起這種人自己偷偷用特權施打，然後跑出來罵AZ沒用，罵打AZ的是乞丐?」、「因為您刪文了，所以我應該要一天關心兩次，您不覺得這行為很噁心嗎？嘴念經、手摸X，做人，真的不需要這樣」。

▲▼高雄殯儀館，張顯耀媒體聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲張顯耀神隱，聽到是記者來電就掛電話。（圖／記者張榮恩攝）

張顯耀不只刪文還神隱，衛生局在整起事件爆發之後，打電話找他要到衛生局進行說明，不過他卻不接電話，甚至記者打電話過去，一聽到是記者就隨即掛斷，目前衛生局已經先裁罰1.5萬元。

女孩想要的都在這

【相關新聞閱讀】

快訊／義大醫院2度幫藍營前立委「特權」接種　高市衛生局說話了

快訊／單挑陳其邁！真試試看「特權打疫苗」　張顯耀電話一接就掛

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」

ET快訊
晶華超值握壽司「全擠假日取餐」　3大措施曝
Delta更狡猾！「新5大症狀」曝光：已不能用嗅覺判斷
1傳20！桃園新增3例　居隔期間無症狀採檢確診
快去接種不要挑！陳其邁開酸：有人說這疫苗多差還去打
母女染疫15天內先後亡！極高病毒量曝　父還在與病毒搏鬥中
快訊／被爆「產線免戴口罩如家庭代工」　高端回應了
跟上國民黨4縣市「團購BNT」？　北市回應了
一家8口全確診！「台南+8」位在安南區　急驗是否為Delta
快訊／防堵Delta！屏東篩檢1174人　最新PCR結果出爐
Delta患者有8成發燒　重症比達15%「感染第5天很難受、
卡拉OK伴唱女確診　Ct值13去過這些地方！「隱匿足跡罰30
話才說4天「Delta已在屏東」　專家籲做3件事：我們承受不

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌稱監委若約詢陳時中不厚道　他問：陳菊這口氣忍的下去？

張顯耀涉特權打疫苗神隱偷刪文　網酸曝「這時候」打完第二劑

跟上國民黨4縣市「團購BNT疫苗」？　北市回應了

北市2人接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　緊急PCR採檢﹑隔離

快訊／「北農那邊傳過來」　侯友宜：淡水清水街快篩847人全陰性

侯友宜語重心長！中央不甩入境普篩　他已連續3天提醒Delta病毒

快訊／新北確診累計6410人　侯友宜：康復率67%高於全國平均

快訊／防堵Delta管控境內　侯友宜：「快速部署」這4件事很重要

快訊／北市12行政區確診數曝光　萬華最多本週30例、士林12

快訊／新北41例感染源曝光　萬華大同相關6人、北農2人

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

蘇貞昌稱監委若約詢陳時中不厚道　他問：陳菊這口氣忍的下去？

張顯耀涉特權打疫苗神隱偷刪文　網酸曝「這時候」打完第二劑

跟上國民黨4縣市「團購BNT疫苗」？　北市回應了

北市2人接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　緊急PCR採檢﹑隔離

快訊／「北農那邊傳過來」　侯友宜：淡水清水街快篩847人全陰性

侯友宜語重心長！中央不甩入境普篩　他已連續3天提醒Delta病毒

快訊／新北確診累計6410人　侯友宜：康復率67%高於全國平均

快訊／防堵Delta管控境內　侯友宜：「快速部署」這4件事很重要

快訊／北市12行政區確診數曝光　萬華最多本週30例、士林12

快訊／新北41例感染源曝光　萬華大同相關6人、北農2人

祕魯祖孫從桃機搭「防疫租賃車」　恐成破口？桃園衛生局回應了

超可愛！IG人氣甜點「拉麵布丁」　滑溜蛋麵＋焦糖醬油香甜又涮嘴

薩爾瓦多將「免費發送比特幣」給公民！　每人約836元

賈永婕南下屏東！網憂病毒傳播「妳是不定時炸彈」　她曝親送原因

《蜘蛛人》安德魯加菲爾德挑戰歌舞片！拿下主角全因「按摩師」

Delta入侵…潘孟安曝「農產爆退件潮」！急喊：愛文芒果不會有病毒

蘇貞昌稱監委若約詢陳時中不厚道　他問：陳菊這口氣忍的下去？

Delta強襲「密切接觸」定義是否要改　專家揭沒這麼嚴重

艾薇宅家解鎖下廚技能　慘被「燙傷3次」挨虧：專心唱歌就好

中職復賽差一步　蔡其昌很抱歉！曝準備比去年更強防疫計畫

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

政治熱門新聞

林珍羽161秒內講了7次「珍羽」　呱吉譏「原始人」：發言超沒邏輯

潘孟安「深夜2個坦白」：別汙名化屏東

北市2人接觸「可能感染Delta」枋寮確診者　緊急PCR採檢﹑隔離

監察院擬約詢陳時中　兵分四路查防疫疏漏

侯友宜語重心長！中央不甩入境普篩　他已連續3天提醒Delta病毒

快訊／新北本土今增41例「 三重＋20最高」　各區染疫數曝光

柯文哲回頭求中央　林靜儀1張圖點破：初四了阿北

黃捷怒嗆張顯耀偷打疫苗：嘴臉惡劣

民進黨籲勿汙名化屏東：嘴砲不會讓病毒消失「獵巫毫無意義」

柯文哲：7月2日開打莫德納

快訊／侯友宜：新北熱區防疫奏效　中和+0﹑板橋今+1

防堵Delta管控境內　侯友宜：這4件事很重要

淡水清水街847人快篩　侯友宜公布結果

Delta攻入屏東！　民進黨：屏東土地不會長出病毒

更多熱門

相關新聞

Delta強襲密切接觸定義要改？專家這樣說

Delta強襲密切接觸定義要改？專家這樣說

屏東枋山爆發12人群聚感染，其中6例經基因定序，均為Delta印度變異株，大陸工程院院士鍾南山表示，該病毒傳染性很強，過去「密切接觸者」定義要改變，中國附醫副院長黃高彬今（27日）受訪表示，若有這麼嚴重，感染案例會更多，因此不能用少數個案推翻所有事情。

陳其邁暗酸：有人說疫苗多差還去打

陳其邁暗酸：有人說疫苗多差還去打

買芒果挺枋山　林右昌訂200箱

買芒果挺枋山　林右昌訂200箱

跟上藍營4縣市買BNT疫苗？北市回應了

跟上藍營4縣市買BNT疫苗？北市回應了

隱匿足跡罰30萬！宜蘭陸女Ct值13去過這些地方

隱匿足跡罰30萬！宜蘭陸女Ct值13去過這些地方

關鍵字：

新冠肺炎防疫台灣防疫防疫政策高雄義大醫院特權張顯耀陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！李亞萍崩潰

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

快訊／再增9死！今本土病例+88

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

張雅琴立體口罩狂滑落！　低頭脫罩全程播出

快訊／本土Delta病毒再增2人

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面