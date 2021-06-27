張顯耀涉特權打疫苗神隱偷刪文　網酸曝「這時候」打完第二劑

▲張顯耀刪文，但更引發網友發文酸 。（圖／記者翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

近日特權疫苗話題延燒，面對批評聲浪，引爆這波話題的主角張顯耀在臉書偷刪「台灣人不是疫苗乞丐」文章，不過網友還是繼續罵，台灣基進黨新聞部主任張博洋也發文說，「張顯耀罵AZ疫苗的文全刪了，大概是在為第二劑做準備了，等到他下一次發文罵疫苗，我們就知道他一定已經打完了。」

張顯耀被揭露已經偷打疫苗之前，還在臉書發文「台灣人不是疫苗乞丐」，發文砲轟謝長廷，應該是去請日本捐贈BNT或是莫德納，「台灣不要撿日本國人不要的AZ」，不過就在被網友灌爆臉書之後，他刪除了文章，但是網友還是繼續留言，「最瞧不起這種人自己偷偷用特權施打，然後跑出來罵AZ沒用，罵打AZ的是乞丐?」、「因為您刪文了，所以我應該要一天關心兩次，您不覺得這行為很噁心嗎？嘴念經、手摸X，做人，真的不需要這樣」。

▲張顯耀神隱，聽到是記者來電就掛電話。（圖／記者張榮恩攝）

張顯耀不只刪文還神隱，衛生局在整起事件爆發之後，打電話找他要到衛生局進行說明，不過他卻不接電話，甚至記者打電話過去，一聽到是記者就隨即掛斷，目前衛生局已經先裁罰1.5萬元。

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