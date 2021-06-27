Delta強襲「密切接觸」定義是否要改　專家揭沒這麼嚴重

▲屏東縣政府在枋山鄉兩地擴大篩檢。（圖／屏東縣政府提供）



記者許展溢／台北報導

屏東枋山爆發12人群聚感染，其中6例經基因定序，均為Delta印度變異株，大陸工程院院士鍾南山表示，該病毒傳染性很強，過去「密切接觸者」定義要改變，中國附醫副院長黃高彬今（27日）受訪表示，若有這麼嚴重，感染案例會更多，因此不能用少數個案推翻所有事情。

案14407向疫調人員表示，只是到家門口放垃圾，遇到秘魯返台嬤出門也要倒垃圾，相隔1-2公尺，都是戴著口罩打招呼，便迅速各自進入屋內，沒想到先後確診。鍾南山近日則提到，以前密切接觸是發病前2天跟病人家人，在同間辦公室、1公尺之內共同吃飯或開會，應改為同一空間、單位、建築等，且發病前4天有跟病人相處都算密切接觸者。

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以上狀況讓不少人憂心印度變異株真的有這麼嚴重？黃高彬提到，案例有沒有好好全程戴著口罩，可以去釐清，但不可以用這幾個案例，推翻所有事情，這次傳播是兩個家庭相通，一般冠狀病毒傳播的情況仍沒什麼不同，只是有一點差異，主要是中間會有很多因素，如有些時候住在農村的人比較熱情，相對接觸距離較近，不過無法斷定這些案例就比較「厲害」，因為樣本數太少了。

▲黃高彬指出，最危險的是「密閉空間」，不像室外飛沫能飄遠。圖／記者屠惠剛攝）



對於疫調稱雙方倒垃圾都戴著口罩，保持1至2公尺距離還染疫，黃高彬直言，沒這麼嚴重，這是笑話不可能，除非對著人家噴口水，並強調這不合理，若真的有戴口罩，以飛沫僅0.3至3個微米之間來看，這麼小的飛沫往上飛有溫度，受到氣流影響會往下沉，掉在地上，然平行飛行距離不可能這麼長，遑論飛到對方的眼耳口鼻。

黃高彬指出，最危險的是「密閉空間」，因飛沫無法飄遠，這也是為什麼要一直講計程車和機組人員的狀況，以計程車為例，天氣熱車上開冷氣，所有窗戶都關著，這麼小的飛沫，一直漂浮在很小的空間，悶著幾個小時，這才是最恐怖的地方。

黃高彬表示，戴口罩去倒垃圾染疫的疫調太誇大了，現在有人說要戴兩層口罩或N95口罩都是錯誤作法，這樣戴呼吸不順暢，常常想拿下來，反而有可能變成防疫破口，最後呼籲大家不用太擔心，若按照疫調所想的，現在染疫的絕對不只12個，至少會有30至50個。