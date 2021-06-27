要大家快去接種不要挑！陳其邁暗酸：有人說這疫苗多差還去打

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導



高雄市27日本土疫情加0，但隨著印度Delta變種病毒株入侵台灣，來勢洶洶，高雄市長陳其邁不忘提醒大家「趕快去打疫苗！」，他說疫苗都差不多，得打在身上才有用，最後更意有所指地說：「不要去聽別人亂說，有的人說不要打疫苗，說這個多差，還不是自己去打疫苗。」

屏東出現印度Delta變異株，各縣市嚴陣以待，高雄市長陳其邁表示，印度Delta變種病毒株主要症狀是頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。屏東雖爆發變種病毒株群聚，但只要找到感染源，好好匡列採檢，相信疫情能獲得控制。

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陳其邁於記者會尾聲也不忘提醒：「趕快去打疫苗！沒打是我們很擔心的事」，他說，高風險的人沒打，就很容易傳染給家人，造成家庭群聚感染，尤其長輩要趕快打，疫苗不要挑來挑去，都是一樣的，打在身上才有效。

他提到，Delta是傳染力非常強的病毒，希望大家趕快去打疫苗，許多第一線醫護同仁跟病毒搏命，要幫助家人、社區最好去打疫苗，希望施打率再往上提升一點，他也意有所指地說：「聽專家、醫生的話，不要去聽別人亂說，有的人說不要打疫苗，說這疫苗多差，還不是自己去打疫苗，對不對」，雖然沒指名道姓，但讓正在收看直播的網友忍不住刷說：「哈哈哈厚面聽到笑屬了」、「嘴巴説不要az,身體很老實」

時間對我們來說完全沒用！

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