快訊／午後雨彈開炸高屏！　中南部6縣市齊發大雨特報

▲今明2天西南風水氣最多，南高屏可能有局部大雨或豪雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局今（27）日下午發布大雨特報，台中至雲林、南投、高雄及屏東地區等地，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

未來一周天氣都為西南風影響型態，氣象局指出，苗栗以南地區一路至30日，都是屬於雲多偶爾下雨，尤其今下半天起至明天白天，一波波水氣從南台灣移入，南高屏地區有局部大雨或豪雨可能。

氣象預報員官欣平表示，近期台灣天氣主要受到西南風帶上一波波雲系，降雨區域以中南部為主，苗栗以南區域一路到30日，都屬於雲多、偶爾下雨狀況。

▲今天下半天到明天白天，最明顯降雨區域集中在南高屏，有局部大雨或豪雨可能。（圖／中央氣象局）

最明顯降雨區域集中在南高屏，今天下半天到明天白天，一波波水氣從南台灣移入，偶爾會有較大雨勢，有局部大雨或豪雨發生可能。

至於北部、東部近期則以暖熱天氣為主，受到西南風沉降作用，高溫可回到33-35度，更可能接近36度。不過，北部、東半部山區同樣也要留意午後熱對流發展，宜蘭、花蓮及北部近山區、平地可能會出現午後雷陣雨。

明天之後水氣變少，南部會從局部大雨或豪雨狀況，稍微趨緩，但在30日前仍要留意偶爾會有劇烈雨勢發生。7月3日之後，轉為高壓偏強天氣，各地整天晴朗炎熱，以午後雷陣雨為主。