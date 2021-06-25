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快訊／南部豪雨開炸！2縣市晚間被灌爆　氣象局預警

▲▼南部豪雨狂下。（圖／中央氣象局）

▲南部豪雨狂下。（圖／中央氣象局）

記者柯振中／綜合報導

受到西南風影響，南部地區25日晚間降下大雨、豪雨。氣象局25日晚間發布示警，高雄市、屏東縣有局部大雨、豪雨發生的機率，時間到晚間10點15分，山區可能發生坍方、落石、土石流，民眾上路應注意行車安全。

氣象局表示，受到西南風影響，高屏地區有局部大雨、豪雨發生的機率，對流發展旺盛，可能伴隨打雷、閃電，也可能出現較強陣風、冰雹，若發生在溪流河川上游，容易導致溪水暴漲，排水不良的區域則有可能淹水。

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氣象局說明，強大的雨勢會影響能見度，山區也可能發生坍方、落石、土石流等狀況，民眾開車上路應注意安全。

▼南部豪雨狂下，氣象局豪雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼南部豪雨狂下。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，26日西南風增強，迎風面的中南部地區降雨機率高，南部可能出現陣雨、雷雨，中部也有局部短暫陣雨、雷雨，降雨型態容易有短延時強降雨，須留意局部大雨。

北部、東半部的部分，則是多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，也有可能有局部較大雨勢發生。至於溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部、東半部地區高問32到34度。

▼南部豪雨狂下。（圖／中央氣象局）

▲▼南部豪雨狂下。（圖／中央氣象局）

此外，根據環保署空氣品質預報的資訊，由於26日西南風增強，擴散條件佳，且各地降雨機率上升，空氣汙染物可能受到洗除作用影響，空氣品質良好。

 
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