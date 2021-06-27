今水氣最多！豪雨熱區曝　中南部連4天防劇烈天氣

▲氣象局說，今南部地區天氣最不穩定，一波波雨勢下有部分區域可能達到豪雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

今是近期水氣最多的一天！氣象專家吳德榮提醒，今天（27日）至周三台灣盛行西南季風，迎風面中南部有不定時降雨，且有「劇烈天氣」及「大量降雨」發生的條件，仍應注意防汛；背風面的北部、東半部則高溫炎熱，今午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

中央氣象局表示，今西南風增強下，迎風面的中南部地區降雨機率高，苗栗以南地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨型態易有短延時強降雨，留意局部大雨發生的機率，南部地區天氣最不穩定，一波波雨勢下有部分區域可能達到豪雨，而北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後亦有局部較大雨勢發生；溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部地區高溫33至35度，在東南部有焚風發生的可能。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周一至周三西南風增強，南部地區容易有陣雨或雷雨，苗栗以南地區也有局部短暫陣雨或雷雨，留意中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其中周一上午以前南部地區甚至有局部豪雨的可能，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部地區則高溫炎熱，局部地區甚至有36度以上高溫。

氣象局指出，周四、周五西南風稍減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周六高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三梅雨滯留鋒在長江流域徘徊，但太平洋高壓並未增強西伸，台灣盛行西南季風，大氣溫暖潮濕且不穩定，迎風面中南部有不定時降雨，且有劇烈天氣及大量降雨發生的條件，仍應注意防汛；背風面的北部、東半部則高溫炎熱，今午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，周一至周三北部平地午後的降雨機率降低。



吳德榮分析，周四起至下周日太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入「夏季型」的天氣；各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。