快訊／雨彈夜襲高雄！大寮、小港傳積水災情　女子監獄前路樹倒塌

記者許宥孺、吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

中央氣象局25日晚間針對高屏地區發布大雷雨即時訊息。高雄市各地傳出零星災情，大寮區新厝路和小港區中林路積水約20公分高，警方已到場拉起封鎖線，實施人車警戒。

▲小港中林路淹水至腳踝，警方到場拉起封鎖線 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲▼大寮區新厝路段積水20公分高。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄氣象站晚間7點57分發布災害性即時訊息指出，林園區3小時累積雨量134.5毫米，其次小港區是121.5毫米；另大寮區1小時內累積雨量也達46.5毫米，苓雅區則有40毫米。

高雄市晚間6點出現降下大雨，各地區出現零星災情，大寮區新厝路段因雨勢過大，造成路段積水約20公分，用路人恐發生危險，警方已到場疏導改道。小港區大業南路至沿海四路段積水至腳踝，警方到場拉起封鎖線，管制人車通行。

▲林園區五福路100巷積水 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市道188號女子監獄前路樹倒塌 。（圖／記者許宥孺翻攝）

目前各區通報積淹水路段有大寮區新厝路、小港區中林路、大寮區內坑路、林園區五福路、小港區孔宅街以及大寮區鳳林一路。

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