大雨夜襲屏東！西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

▲屏東從26日晚間至27日，有局部大雨的機率發生。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

氣象局26日晚間表示，南部地區從晚上開始出現雨勢，27日西南風增強，南部地區天氣不穩定，降雨型態易有短延時強降雨，屏東從26日晚間至27日有局部大雨發生的機率，北部、東北部則是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，也可能發生局部較大雨勢。

氣象局表示，26日晚間開始，南部有雨勢出現，屏東地區26日晚間至27日有局部大雨發生的機率，務必注意雷擊、強陣風。

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▼南部降雨較為明顯，屏東被水氣包覆住。（圖／氣象局）



此外，氣象局也說，苗栗以南地區27日可能出現短暫陣雨、雷雨，降雨型態易有短延時強降雨，要留意局部大雨發生，其中又以南部地區最不穩定，一波波雨勢下，部分地區可能達到豪雨。

至於北部的部分，氣象局說明，北部、東半部地區為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，也有可能發生局部較大雨勢。

▼全台26日凌晨至晚間9點累積雨量。（圖／氣象局）



氣溫方面，氣象局回應，中南部高溫約為30到31度，北部、東半部地區高溫33度至35度，沒有下雨時，感受較為悶熱，東南部可能有焚風發生。

氣象局提醒，受到西南風影響，台中以北、基隆北海岸、東南部、恆春半島及金門、馬祖地區，可能有8到9級強陣風，大台北地區也可能出現強陣風，需要多加留意。

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