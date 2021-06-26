快訊／彰化婦蒸蘿蔔糕瓦斯爆炸慘死　夫衝廚房救妻「一片火海」

▲彰化社頭婦人被燒死。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉1處2樓透天厝民宅，下午發生死亡火警，一名田姓婦人(58歲)喪生。社頭消防分隊據報指出，民宅火勢從1樓後方廚房竄出，趕到現場滅火時，其中1桶瓦斯還躺在地上不斷噴火，婦人當下嚴重燒燙傷、無呼吸心跳，被送到最近的員榮醫院，急救後不治，警消初步調查，疑似換瓦斯不慎起火，確切原因，仍有待進一步火調鑑識釐清。

這場火來得快又急，據了解田婦與傅姓丈夫在住家前經營菜攤，今天一起出門去西螺果菜市場批菜，下午3點才回到家，傅男正在忙著要將菜搬下車，才聽田婦說要去廚房蒸蘿蔔粿，不一會兒，便聽到從廚房內發出「轟」的好大一聲，傅男趕緊跑進廚房一看，已經一片火海，就連鄰居也拿著滅火器也因火勢過大沒辦法救火。

消防局據報後緊急調派社頭、田中、永靖、林厝、田尾分隊等5個消防分隊及第二大隊，各式消防車輛12輛、救護車輛1輛，消防人員24名前往緊急救援。

大隊長徐溫聰指出，現場由社頭分隊緊急佈水線入室搶救，起火位置於一樓後方廚房，發現有3桶20公斤裝的瓦斯桶，其中1桶倒地，並噴出火焰，消防人員立即關閉開關並迅速撲滅火勢，在後側發現田婦趴臥，有嚴重燒燙傷，已經無呼吸心跳，送員榮醫院仍不治。

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