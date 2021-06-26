孝媳陪婆婆住院無症狀確診　8天12足跡曝光...到過全聯5次

▲▼彰化縣防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天公布今天新增1例，是1名陸籍婦人(40歲)，與丈夫在大陸工作，去年6月返回彰化，25日陪同婆婆住院時無症狀採檢確診，衛生局目前正在疫調中，感染源不明，同時也公布她從17日到24日外出採買的12處地點，除了1處在鹿港外，其餘全在彰化市內，尤其這家連鎖大型超市就進去5次。

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縣長王惠美指出，彰化縣今天新增1例，累計確診258人，已完成篩檢55,079人，居家隔離有101人，從水果盤商、萬華家族、秀妃養生館、麻將牌咖及民俗信仰傳播鏈等等，目前已經都已經進入尾聲，從今天確診的婦人足跡來看，全在超商、超市及賣場，行動力超強，也要奉勸外出採買的婆媽族，一次買足夠的量，配合防疫措施。

台商妻確診足跡有12處，除了1家是在鹿港的超商外，其餘全在彰化市內，其中17日、18日、19日、20日、23日進到同一家1家連鎖大型超市，襪哈哈中正店也被逛了2次、19日也進到林森路的立特佳五金大賣場。

衛生局長葉彥伯指出，昨天有1名北漂的餐飲工作青年，5月16日返回彰化，6月23日陪阿公住院開刀，採檢染疫、今天這名陸籍婦，也是要陪婆婆住院採檢後才得知確診，2人都是無症狀經過CPR採檢陽性，這有4種感染源，未被發現尤其是來自外縣市的接觸者、來自高風險區域或場所、社區隱藏的傳播鏈及無症狀的社區感染，但都需要經過疫調釐清。

葉彥伯表示，北漂青年及台商妻子(陸籍婦)，目前都已經進一步做疫調，也匡列了家庭接觸者，正待採檢結果出爐。另外彰化縣7個果菜公司溪湖、彰化、田中及員林等處已有1675人完成快篩，全部陰性。

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