快訊／彰化年輕人「殘念」了　衛生局：殘劑現全供造冊長輩施打

▲彰化縣線上防疫記者會。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

中央疫情流行指揮中心公布今(26)日新增78例本土確診，彰化縣增加1例，縣府下午3點將召開線上防疫記者會說明感染源。衛生局呼籲中央，Delta已侵入屏東，彰化長輩有逾16萬人尚無疫苗可打，另殘劑部分，全部由先前公告符合類別的對象優先施打，現況是都用在長輩身上且有造冊，請想打殘劑的人「不要再電話預約，會造成醫護負擔」。

中央分配給彰化縣的疫苗只有9萬劑，如今屏東有變種病毒病例傳出，但彰化縣民有超過120萬人口，如今65歲至84歲長者有16萬人8548人沒有疫苗可以施打，加上之前已經造冊的長者也有一些人尚未施打，所以也無剩餘殘餘劑可供18歲以上的民眾預約。

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彰化縣衛生局長葉彥伯表示，現在的彰化疫苗殘餘量就是優先以之前已經公告類別造冊對象及65歲以上長者來做優先施打，因為他們是風險最高的族群，所以，也請大家配合，至於不在中央已經公告類別的對象，就不在疫苗殘餘量的施打對象。

葉彥伯強調，施打疫苗殘劑請民眾不用再透過電話預約，因為目前也都用在長者優先施打且都已經有造冊，因此請民眾暫時不要打電話到醫療院所詢問，以免造成醫護人員的負擔。在疫苗還沒有完全撥發下來的情況下，還是會以65歲以上長者以及公告類別造冊對象來施打疫苗的殘餘量。

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