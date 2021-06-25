北漂男無症狀確診！新增9處足跡　全落在彰化市

▲彰化縣衛生局公布最新確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天新增2名染疫本土病例，1例是牌咖傳播鏈居家隔離中發病，另外1人則是北漂的餐廳工作者，5月16日返彰化，38天後，6月23日陪阿公去醫院開刀，經醫院檢查後確診，晚間衛生局也公布自6月17日至24日確診者的相關足跡，除了1處在鹿港，有8處全在彰化市區內，其中在三民市場內停留1小時最久。

局長葉彥伯說，今日新增2例確診者，新增1例，是麻將牌咖傳染鏈已匡列居家隔離的，另1例是住院陪病者入院採檢確診者，感染源目前待查中。新增1例麻將牌咖傳染鏈，累計牌咖確診19人、牌咖家庭接觸者確診18人、牌咖社交接觸者及其家人確診1位，另有關感染源待查傳染鏈，新增1人，是住院陪病者入院前採檢時發現無症狀確診，目前感染源待查。

經過衛生局疫調，晚間新增的確診者足跡，有超市、有大型賣場也有商行，彰化市這8處都只有停留大約10分鐘，唯獨一處婆媽族最好最愛逛的地方「三民市場」停留1小時最久，衛生局也藉此提醒民眾，有前往前述處所，若發現身體不適應盡速通報衛生局進一步採檢。

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