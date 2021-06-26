獵龍達人教做南美洲美食！吳小珍「窯烤綠鬣蜥」上桌　網戰翻

記者唐詠絮／彰化報導

擁有超過1萬8千網友訂閱的「吳小珍」Youtube頻道，為了慶祝吳小弟生日日前po網「窯燒綠鬣蜥」，料理過程從醃料、按摩一道道工序都不馬虎，最後用披薩窯烘烤出一條金黃酥脆的「恐龍肉」，有的網友大讚，感謝小珍一家為台灣農業付出的努力，但也有酸民覺得很殘忍噁心。

▲網紅「吳小珍」窯烤綠鬣蜥。（圖／吳小珍授權提供，以下同）

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外來種綠鬣蜥在高屏及彰化二林溪流域野外快速繁殖，造成嚴重農損、河堤結構受損及破壞生態平衡，有獵龍稱號的「吳小珍」去年12月底一家4口帶著彈弓，一天內射下41隻大蜥、將近70隻幼蜥，因而聲名大噪。

▲網紅「吳小珍」去年一天內射下41隻大蜥、70隻幼蜥。

吳小珍妻子接受電訪時指出，最近疫情嚴重再加上有大半年都沒下雨，綠鬣蜥成長迅速，看到農民種植的花生及番薯葉被外來種綠鬣蜥大肆破壞，嚴重影響生態，尤其一到夜晚河堤旁就充斥著滿滿都是綠鬣蜥卵發出的螢光，怵目驚心的畫面令人頭皮發麻。

吳小珍妻說，在國外綠鬣蜥設有養殖場，是中南美洲普遍的食用肉，台灣只能將牠用掩埋與低溫安樂死的方式處置；這次將綠鬣蜥全身剝皮製成美味料理端上桌，有人認為牠會有寄生蟲，將內臟清理乾淨，還加上高溫火烤，其實吃起來的口感就跟烤雞肉一樣美味。

▲網紅「吳小珍」窯烤綠鬣蜥一家慶生。

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