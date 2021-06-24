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立法院老牌餐廳康園不敵疫情　7月3日租約到期結束營業

▲▼ 立法院康園餐廳清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲立法院康園餐廳。（圖／記者許靖騏攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，三級警戒延長至7月12日，全國餐廳持續禁止內用，立法院康園餐廳24日表示，因為租約到期，將於今年7月3日結束營業，也提醒手上若有尚未使用完畢的自助餐券，請務必儘速使用。

康園餐廳24日貼出結束營業公告，表示感謝各位長官及同仁們對「弘昌企業有限公司」長期的支持與愛護，因合約到期，將於7月3日結束營業。

康園餐廳也提醒，手上若有尚未使用完畢的自助餐券，請儘速使用。

事實上，康園餐廳曾入選觀光局「台灣團特色餐廳」，並深深受到大陸、香港遊客喜愛，紛紛指名要吃「院長餐」。

據了解，曾擔任17年立法院長的王金平最愛吃芋泥鴨和紅燒豆腐，時任立法院長蘇嘉全則偏愛紅燒豬腳及乾煎虱目魚，而現任立法院長游錫堃亦時常在康園餐廳宴客，也包括今年初招待媒體記者的尾牙餐會。

▼立法院康園餐廳結束營業公告。（圖／記者林銘翰翻攝）

▲▼立法院康園餐廳結束營業公告。（圖／記者林銘翰翻攝）

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