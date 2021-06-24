高雄人注意！仁武群聚「這間餐廳」是熱區　1周去2次須居家隔離

▲高雄市仁武家族群聚感染有「熱區」 。（圖／高雄市政府提供，記者吳奕靖後製）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市本土病例連續2天累計為15人，其中仁武家族群聚擴散從2個家庭變成4個，不過疫調足跡公布2天比對，發現有一個場域被視為「熱區」，就是仁武的一間素食餐廳「仙旅素天下」，原來裡頭有2名員工確診，所以高雄市政府也匡列了112個來買餐點的民眾，尤其是一週來兩次的「忠實顧客」列為「居家隔離」對象。

連續2天的本土病例，高雄市衛生局經過疫調足跡比對之後，發現「仙旅素天下」在兩天當中都有足跡，原來這間素食餐廳裡頭有兩名員工確診，所以視為染疫熱區；24日公佈的病例當中，一名20多歲的女子為內場正職員工，而前一天公布資料當中，也有一名20多歲的女子，她是臨時工，每天下午固定上班。

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▲仁武家族感染13人當中，有2名為餐廳正式以及臨時員工 。（圖／高雄市政府提供，記者吳奕靖後製）

高雄市衛生局對這家餐廳的內外場人員總共4人都予以匡列，其中就有一名正式員工確診，她就是24日公布的個案，其他3位經過PCR檢測後目前都是陰性，也沒有出現症狀。對於往來顧客，從6月1日開始，經過實聯制匡列了117個人。另外就從這名20多歲正式員工17日出現鼻塞、發燒症狀的發病前開始匡列，若是有一個禮拜之內前往2次以上的被視為忠實顧客，必須「居家隔離」，其他的就是「自主管理」，同時經過PCR檢測，117人都是陰性。