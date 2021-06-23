快訊／宜蘭翁去年在美染疫　打完2劑BNT疫苗返台又確診

▲宜蘭23日新增2名確診。（圖／翻攝自宜蘭縣新聞處）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心23日公布台灣本土病例新增104例，因新冠肺炎而死亡的人數累計更逼近600人，其中宜蘭新增2例，累計96例確診。宜蘭縣長林姿妙表示，新增的這2例較為特別，其中案14265去年12月曾在美國確診，也在今年3月份接種2劑BNT疫苗，持PCR陰性證明於上月返台，因月底欲再返美自費篩檢為陽性確診，目前仍不確定是否為復陽或是有新感染源。

衛生局長徐迺維表示，23日新增的2名個案都較為特別，其中案14265為70多歲男性，長期在美國居住，去年12月在平安夜時因參與聚會而遭感染確診，康復後在今年3月施打2劑BNT疫苗，後持PCR陰性證明於5月10日搭機返台，居家檢疫期滿後返回宜蘭，因預計在6月底再度返美，自費採檢後卻發現PCR結果呈陽性反應，Ct值為29。宜蘭縣府也緊急匡列其同住家人與相關人員，所幸初步PCR採檢皆為陰性，不過目前仍在釐清案14256為復陽或是有新感染源。

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▲宜蘭23日新增2名確診其足跡仍多在民生場所與大眾運輸場所。（圖／翻攝自宜蘭縣新聞處）



徐迺維也指出，另一名確診者為案14333，為30多歲中國籍女性，雖然從事八大行業，不過自13日縣府宣布八大行業暫停營業後便未再上班，5月底和朋友一起前往新竹縣小住半個月，於16日返回宜蘭，其一同前往新竹的朋友出現感冒症狀，該女也有出現感冒症狀，另因護照過期向移民署表示希望被遣返，PCR採檢後卻呈現陽性反應，Ct值為13。

而這2名確診者其足跡仍多在民生場所為主，唯獨案14265曾多次搭乘火車返回宜蘭與羅東，徐迺維也再次向宜蘭縣民呼籲，由於此次足跡較多，也希望若有縣民的相關足跡與確診者重疊，也在多加留意自身的健康狀況，如有症狀，因立即就醫。

▲宜蘭23日新增2名確診。（圖／宜蘭縣政府提供）