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偷拍5千女大生排名美貌　狂稱「不可原諒的醜」被痛批惡臭藝術！

▲▼ 大陸做藝術家宋拓偷拍五千名女大生分美醜排名。OCTA上海館微信公眾號 。（圖／翻攝 會飛的魚、）

▲ 大陸藝術家宋拓偷拍五千名女大生分美醜排名。（圖／翻攝 正觀）

 記者任以芳／綜合報導

OCTA上海館微信公眾號17日一則推文引發爭議，內文介紹的是該館的展覽作品《校花》，該作品內容讓許多女性不舒服。作者宋拓偷拍近5千名女大生，私自排名偷拍女子的美醜，甚至出現「不可原諒的醜」等負面描述，引起網友公憤痛批這樣行為實在很惡臭！

▲▼ 大陸做藝術家宋拓偷拍五千名女大生分美醜排名。OCTA上海館微信公眾號 。（圖／翻攝 會飛的魚、）

▲大陸藝術家宋拓「用分數評斷美醜」物化女性。（圖／翻攝 正觀）

綜合陸媒報導稱，該作品的創作者宋拓私下用攝影機，偷偷拍攝近 5000 名女大學生，按照從美到醜的順序給每個人標上了數字排名。

從流出作品顯示，每張照片都有編號，被拍女大生有長髮短髮、高矮胖瘦，甚至還有穿短裙、騎車等各式各樣生活姿態。可怕的是，當事者都是在不知情的狀態下備拍攝。事後，宋拓把女大生分門別類，自我評斷美醜，並將該作品取名為《校花》。

▲▼ 大陸做藝術家宋拓偷拍五千名女大生分美醜排名。OCTA上海館微信公眾號 。（圖／翻攝 會飛的魚、）

▲大陸藝術家宋拓受訪談話。（圖／翻攝 上海熱線）

宋拓接受訪問時承認沒經由當事人同意，「沒廢話，直接拍。」把一個學校女生都拍下來是「博愛」的表現，不該無視這些女孩，生活裡也沒那麼多醜女。最後，他囂張地說，「實際上的排名起來，可入眼的就是鳳毛麟角，用數據說話嘛。」

網友爆料稱，宋拓的作品按個人的審美喜好，將女生從美到醜進行排序，有 「 不可原諒的醜 」、「絕對不可原諒的醜 」、「 勉強還是可以原諒的醜 」 等。

不少大陸網民痛罵主辦方，這種出格作品怎麼還能展出，完全不尊重女性。檢視宋拓作品簡介，他強調把影片剪輯跟美術館開館時常一樣，並且提醒想看美女的人要一早去美術館，如果太晚去會看到人間地獄景象。

展出的OCTA上海館昨18日回應，重新審視該作品後，發現該作品創意和英文標題對女性朋友不尊重，作品的拍攝方式也存在涉嫌侵權等問題，決定即日起將該作品撤出展覽，同時閉館調整。

▼ 大陸做藝術家宋拓。（圖／翻攝 豆瓣小組）

▲▼ 大陸做藝術家宋拓偷拍五千名女大生分美醜排名。OCTA上海館微信公眾號 。（圖／翻攝 會飛的魚、）

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