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黑人師求愛不成　狂砍女大生10多刀...父母悲痛「臉都模糊了！」　

▲▼ 黑人外教求愛不成，狂殺女大生 。（圖／翻攝 微博）

▲ 黑人外教求愛不成，砍殺女大生 。（圖／翻攝 微博 瘋狂匹夫）

記者任以芳／綜合報導

大陸浙江寧波破獲一起令人震驚的命案，某高校一名已婚黑人外教疑似求愛不成，動手揮刀，狂砍女大生十多刀，造成被害人臉部毀容，頸動脈斷裂。家屬認屍時，十分痛心，難以接受女兒的臉被砍到模糊不清。

綜合陸媒報導稱，這起案件發生於6月14日，受害的女大生接到這名黑人外教的電話，立刻騎車外出後失蹤。隔天早上，家屬接到通知趕到寧波福明派出所，一到現場被告知女兒已經意外死亡。

▲▼ 黑人外教求愛不成，狂殺女大生 。（圖／翻攝 微博）

▲ 行兇的黑人外教。（圖／翻攝 微博 瘋狂匹夫）

當天晚上，行兇的黑人外教立刻被逮補，清楚交代自己追求被害女生過程。被多次拒絕之下將其殺害，手段極其殘忍，漂亮的女大學生臉上被砍十幾刀，頸動脈也斷了。

據了解，這名女大生十分非常文靜，今年才23歲剛升大三，每年都拿獎學金。黑人外教是美國籍，甚至已經已婚，之前常騷擾女大生被投訴，但學校沒有將其開除，還繼續他任教。

▼被害女大生乖巧文靜，品學兼優。（圖／翻攝 知乎）

▲▼黑人外教殺女大生 。（圖／翻攝 微博）

▲▼黑人外教殺女大生 。（圖／翻攝 微博）

▲家屬悲憤控訴校方息事寧人 。（圖／翻攝 八大商人）

案發後，學校方面稱女大生是在校外出的事，跟學校沒有關系，願意給退學費，建議家長走法律程序。可能因為輿論批評和社會影響力，學校方面又轉變態度，表態會對這件事情負責。

鄞州公安最新消息指出，「6·14」涉外刑事案件發生後，第一時間抓獲犯罪嫌疑人，近百名警力在甬江沿岸10余平方公裏範圍內，截至目前，犯罪嫌人作案工具及相關物品已被找到。「該局將嚴格規範執法，確保辦成鐵案。」

▼大陸公安證實抓到犯罪嫌疑人 。（圖／翻攝 微博 鄭州公安）

▲▼黑人外教殺女大生 。（圖／翻攝 微博）

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