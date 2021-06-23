社群軟體號召雜交趴！8男3女混戰赫見女大生　主揪下場出爐

▲台南一名黃姓男子在社群軟體上號召舉辦多人性愛趴，當場被警方人贓俱獲。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南一名黃姓男子利用Line和Twitter等社交軟體，刊登性愛派對消息，號召8男3女一起參加，並對來參加的男性每人收取3000到6000元不等，從中牟取利益，遭台南地方法院以圖利媒介性交罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

永康警分局今年年初在網路巡邏時，發現有黃男在社群軟體上號召舉辦「多P性愛雜交派對」，在得知該派對將在轄內某汽車旅館舉辦後，隨即報請檢察官向台南地院聲請搜索票，部署警力在汽車旅館周邊埋伏，待時機成熟，持搜索票進入檢查搜索，當場查獲14名男女共聚一室，其中11名男女全身赤裸正從事性愛行為，另有主嫌黃姓男子、黃嫌女友及工作人員彭男等3人在場觀戰監控。

據了解，黃男透過Line與Twitter等社交軟體，打著「氣質少婦」、「長腿女OL」、「歐美版吳X夢」及「神似某知名女優」等名號，公開招攬男客性交易，共吸引8男3女參加，男客需繳交費用6000元費用，而負責性交易的女子也可從中獲利約1萬至1.5萬元的費用。警方在現場查扣數枚保險套、情趣用品及現金1萬8000元，詢後將黃姓主嫌、女友及工作人員等3人依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘參加性愛派對之8男3女（其中1名21歲女子係女大生）則依社維法裁罰6000元。

台南地方法院審理後認為，黃男不思正途賺取錢財，竟貪一己私利，以社交軟體媒介成年女子與付費參加男子之性行為，從中牟利，助長性交易歪風，敗壞社會善良風氣，時有不當，本不宜寬貸，不過考量其學識與經濟狀況後，依媒介性交罪，判處黃男有期徒刑4月，得易科罰金。

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